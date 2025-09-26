FC Barcelona-icoon Sergio Busquets (37) komt met groot nieuws op social media

stopt aan het einde van het huidige MLS-seizoen met voetballen. In een post op Instagram kondigt het 37-jarige clubicoon, die momenteel uitkomt voor Inter Miami, aan dat hij bezig is aan zijn laatste maanden als profvoetballer.

"Hallo allemaal, ik heb het gevoel dat het tijd is om afscheid te nemen van mijn carrière", aldus de Spaanse middenvelder in een videoboodschap op Instagram. "Ik ga met een heel blij, trots, voldaan en vooral dankbaar gevoel stoppen. Een enorme dank aan iedereen en aan het voetbal voor alles. Voetbal heeft me unieke ervaringen gegeven. Dankzij Barcelona, de club van mijn leven. Bij Barça heb ik mijn jeugddromen waargemaakt. Ik heb honderden wedstrijden het shirt gedragen waar ik zo van hield. Ik heb talloze titels gevierd en unieke momenten beleefd in Camp Nou die ik nooit zal vergeten."

Busquets streek in de zomer van 2005 neer in de jeugdopleiding van FC Barcelona en maakte uiteindelijk op 13 september 2008 in het duel met Racing Santander zijn officiële debuut voor de Catalanen. De controleur ontpopte zich tot een van de sterkhouders van de Spaanse grootmacht en speelde uiteindelijk liefst 722 officiële wedstrijden in dienst van FC Barcelona. Daarin was hij achttien maal trefzeker en gaf hij 46 assists.

In dienst van FC Barcelona wist Busquets liefst 32 hoofdprijzen te winnen, waaronder driemaal de Champions League en negen keer het kampioenschap van Spanje. In dienst van La Furia Roja speelde de 1,89 meter lange rechtspoot 143 interlands. Hij maakte deel uit van de selecties die wereldkampioen (2010) en Europees kampioen (2012) werden.

Sinds de zomer van 2023 speelt Busquets voor Inter Miami, waar ook Jordi Alba, Lionel Messi en Luis Suárez onder contract staan. Het contract van de middenvelder loopt aan het einde van dit kalenderjaar af en de controlerende middenvelder vindt het dan na een actieve profcarrière van ruim zeventien jaar wel welletjes geweest.