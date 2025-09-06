Italië-Estland al na twee minuten stilgelegd: opmerkelijk voorwerp op het veld

Het WK-kwalificatieduel tussen Italië en Estland is vrijdagavond al na twee minuten korte tijd stilgelegd. De reden: de Portugese scheidsrechter João Pinheiro spotte een opvallend voorwerp op het veld, dat verwijderd moest worden voordat de wedstrijd kon worden hervat.

Pinheiro blies na amper twee minuten spelen op zijn fluit om het spel stil te leggen, zo schrijft Football Italia. In eerste instantie was onduidelijk waarom, maar de arbiter bleek een mobiele telefoon - die op dat moment nog over ging ook - op het veld te hebben gespot. "Later bleek dat het toestel toebehoorde aan een medewerker die verantwoordelijk was voor het plaatsen en verwijderen van extra reclameborden op het veld, voor de aftrap", schrijft bovengenoemd medium.

Na enkele seconden was de telefoon alweer verwijderd en kon de wedstrijd, die werd gespeeld in het stadion van Atalanta Bergamo, worden hervat. Het publiek zag Estland vervolgens bijna een uur lang standhouden, maar toen brak Moise Kean alsnog de ban: 1-0. Door treffers van Mateo Retegui (twee keer), Giacomo Raspadori en Alessandro Bastoni liep het Italië van bondscoach Gennaro Gattuso alsnog uit naar een ruime zege: 5-0.

Door de overwinning klimt Italië, dat in de eerste speelronde een 3-0 nederlaag tegen Noorwegen incasseerde, met zes punten naar de derde plaats in groep I. De Italianen staan zes punten achter op koploper Noorwegen en drie op nummer twee Israël, maar beide landen hebben een wedstrijd meer gespeeld. Maandag staat het uitduel tegen Israël op het programma voor de Azzurri, die de Israëli's dan kunnen achterhalen op de ranglijst. Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas wordt het duel in Hongarije gespeeld.