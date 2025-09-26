Live voetbal 15

Andries Jonker moet Nederlandse club in crisis redden

Andries Jonker, de bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
26 september 2025, 19:30

Andries Jonker is in beeld bij MVV, zo weet Hans Kraay junior te melden in het programma Voetbal op Vrijdag. De Maastrichtenaren zijn na het ontslag van trainer Edwin Hermans spoedig op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

"Andries Jonker wordt genoemd bij MVV, zo heb ik begrepen. Hij is daar al eens twee jaar trainer geweest tussen 2004 en 2006. Hij stond er destijds goed op, dus hij wordt genoemd", weet Kraay te melden. Jonker is een van de vier kandidaten bij MVV: "Een van die vier zal het uiteindelijk moeten worden", laat Kraay weten.

Jonker zit zonder club sinds zijn vertrek bij de Oranje Leeuwinnen van afgelopen zomer. Met het dameselftal werd hij teleurstellend vroeg uitgeschakeld op het EK Vrouwen.

Mocht Jonker de trainer van MVV worden, wacht hem een grote uitdaging in Maastricht. De Sterrendragers staan een na laatste in de Keuken Kampioen Divisie en hebben pas een wedstrijd gewonnen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

