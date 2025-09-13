Mika Godts redt Ajax in wedstrijd met twee gezichten

heeft Ajax drie punten bezorgd in een wedstrijd met twee gezichten tegen PEC Zwolle: 3-1. Na een uitstekende eerste helft, waarin twee keer gescoord werd, viel het elftal van John Heitinga na rust ver terug en kwam PEC terug tot een 2-1. Godts maakte vlak voor tijd met zijn tweede goal van de wedstrijd echter een einde aan de onzekerheid.

Heitinga voerde verschillende wijzigingen door in zijn basiselftal ten opzichte van het 1-1 gelijkspel bij FC Volendam. Lucas Rosa, Kian Fitz-Jim, Oscar Gloukh en de niet geheel okselfrisse Raúl Moro verdwenen uit het basiselftal, om plaats te maken voor Anton Gaaei, Youri Regeer, Davy Klaassen en Mika Godts. In de spits kreeg Wout Weghorst de voorkeur boven aankoop Kasper Dolberg. Bij PEC geen wijzigingen: de ploeg van Henry van der Vegt was met zes punten uit drie duels prima gestart aan het seizoen, de trainer zag dan ook geen redenen tot wisselen.

Artikel gaat verder onder video

Na een open start van de wedstrijd, zonder al te grote mogelijkheden voor beide ploegen, trok Ajax de wedstrijd langzaam maar zeker naar zich toe. Na een kwartier had Weghorst de 1-0 op de schoen, maar de spits stuitte op de voeten van Tom de Graaff. Vijf minuten later was het alsnog raak. Godts stuurde Davy Klaassen de diepte in, waarna Mister 1-0 met een boogballetje de openingstreffer maakte. Ajax kreeg daarna volop mogelijkheden op meer, maar alleen Godts wist voor rust het net te vinden. Op aangeven van Taylor vond de Belg vlak voor rust de verre hoek. Met de zo verkregen 2-0 voorsprong zochten de Amsterdammers even later de kleedkamer op.

Zo goed als Ajax voor rust speelde, zo matig startte het elftal van Heitinga aan de tweede helft. PEC kreeg meer en meer balbezit op de Ajax-helft en meldde zich steeds vaker in de buurt van het doel van Vítezslav Jaros. Heitinga probeerde met een viervoudige (!) wissel een ommekeer te bewerkstelligen. Onder meer Itakura en Berghuis gingen naar de kant, Sutalo en debutant James McConnell kwamen erbij. Sutalo stond koud in het veld toen hij met balverlies de aansluitingstreffer van PEC inleidde. Op aangeven van Koen Kostons vond Kaj de Rooij de verre hoek achter Jaros: 2-1. Daarna herpakte Ajax zich wel enigszins, maar ontsnapte tien minuten voor tijd aan de gelijkmaker toen invaller Gabriël Reiziger op aangeven van Ajax-huurling Jan Faberski naast kopte. Godts maakte daarna een einde aan alle onzekerheid, door vlak voor tijd met zijn tweede van de avond de bevrijdende 3-1 achter De Graaff te schieten, na een mooie crosspass van Gaaei.