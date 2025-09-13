Live voetbal 3

Mika Godts redt Ajax in wedstrijd met twee gezichten

Ajax-speler Mika Godts
Foto: © Imago
12 reacties
Frank Hoekman
13 september 2025, 18:22

Mika Godts heeft Ajax drie punten bezorgd in een wedstrijd met twee gezichten tegen PEC Zwolle: 3-1. Na een uitstekende eerste helft, waarin twee keer gescoord werd, viel het elftal van John Heitinga na rust ver terug en kwam PEC terug tot een 2-1. Godts maakte vlak voor tijd met zijn tweede goal van de wedstrijd echter een einde aan de onzekerheid.

Heitinga voerde verschillende wijzigingen door in zijn basiselftal ten opzichte van het 1-1 gelijkspel bij FC Volendam. Lucas Rosa, Kian Fitz-Jim, Oscar Gloukh en de niet geheel okselfrisse Raúl Moro verdwenen uit het basiselftal, om plaats te maken voor Anton Gaaei, Youri Regeer, Davy Klaassen en Mika Godts. In de spits kreeg Wout Weghorst de voorkeur boven aankoop Kasper Dolberg. Bij PEC geen wijzigingen: de ploeg van Henry van der Vegt was met zes punten uit drie duels prima gestart aan het seizoen, de trainer zag dan ook geen redenen tot wisselen.

Na een open start van de wedstrijd, zonder al te grote mogelijkheden voor beide ploegen, trok Ajax de wedstrijd langzaam maar zeker naar zich toe. Na een kwartier had Weghorst de 1-0 op de schoen, maar de spits stuitte op de voeten van Tom de Graaff. Vijf minuten later was het alsnog raak. Godts stuurde Davy Klaassen de diepte in, waarna Mister 1-0 met een boogballetje de openingstreffer maakte. Ajax kreeg daarna volop mogelijkheden op meer, maar alleen Godts wist voor rust het net te vinden. Op aangeven van Taylor vond de Belg vlak voor rust de verre hoek. Met de zo verkregen 2-0 voorsprong zochten de Amsterdammers even later de kleedkamer op.

Zo goed als Ajax voor rust speelde, zo matig startte het elftal van Heitinga aan de tweede helft. PEC kreeg meer en meer balbezit op de Ajax-helft en meldde zich steeds vaker in de buurt van het doel van Vítezslav Jaros. Heitinga probeerde met een viervoudige (!) wissel een ommekeer te bewerkstelligen. Onder meer Itakura en Berghuis gingen naar de kant, Sutalo en debutant James McConnell kwamen erbij. Sutalo stond koud in het veld toen hij met balverlies de aansluitingstreffer van PEC inleidde. Op aangeven van Koen Kostons vond Kaj de Rooij de verre hoek achter Jaros: 2-1. Daarna herpakte Ajax zich wel enigszins, maar ontsnapte tien minuten voor tijd aan de gelijkmaker toen invaller Gabriël Reiziger op aangeven van Ajax-huurling Jan Faberski naast kopte. Godts maakte daarna een einde aan alle onzekerheid, door vlak voor tijd met zijn tweede van de avond de bevrijdende 3-1 achter De Graaff te schieten, na een mooie crosspass van Gaaei.

Ome Barend
314 Reacties
14 Dagen lid
404 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

VD Eijk redt Ajax. Penalty + 2e geel Wijndal over het hoofd gezien.. schandalig slecht PEC Zwolle gezien ze hadden gewoon minimaal 4 goals moeten maken.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
666 Reacties
46 Dagen lid
2.069 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

feijenoorders lopen leeg, terwijl ze zelf altijd de hulp van ruperti en makkelie krijgen haha. fijne avond

Hahahahahaha en jullie dan
1.067 Reacties
805 Dagen lid
7.212 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Ome Barend alias kc dan miste die ook de rode kaart van de Zwolle speler met natrappen dus compenseert mekaar weer en pingel was het zeker niet miss je anti Ajax bril eens afzetten

Arena
657 Reacties
33 Dagen lid
1.857 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Lekker laten zwetsen dat volk met hun ondergeschoven kindjegedrag.

ERIMIR
3.520 Reacties
433 Dagen lid
37.903 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Zakelijke overwinning, Godts gaat zijn oude niveau weer aantikken met zijn 2 goals.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
483 Reacties
1.082 Dagen lid
4.837 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb de wedstrijd niet gezien - etenstijd.. maar als iemand geel krijgt voor natrappen? Waarom is het dan niet rood. Ik bedoel (als Feyenoord fan) snap ik dat je soms een ajaxied een doodschop kan geven (geintje), maar natrappen is toch altijd rood?

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.407 Reacties
1.083 Dagen lid
18.768 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eerste helft moet je 4-0 voor staan.. 2de helft moet je blij zijn dat het geen 2-2 werd. Inter wordt een afgang vermoedelijk tenzij je de bus gaat parkeren.

CG
2.342 Reacties
782 Dagen lid
13.289 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Godts kom helemaal terug met goed voetballen. Ik vond hem vandaag erg goed. Het zwakke schakel bij Ajax blijft dat ze nooit hun goede spelers kunnen behouden, want er bestaat maar één voetbalregel. De regel is dat afkopen van contracten nog steeds de baas blijven waardoor goede spelers niet kunnen blijven terwijl ze vaak in het buitenland op de bank zitten. Als Ajax voor één goedespeler 40 miljoen kan krijgen dan moet Ajax steeds weer spelers nemen onder de 22 jaar, zij die geen internationale ervaring hebben. Al met al trekt Ajax steeds weer aan de kortste eind. In de komende tien jaar wint Ajax niet twee (of één) keer de finale van de CL-League !!

12deman
290 Reacties
76 Dagen lid
286 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

? CG? Ajax wint nooit meer de CL, helemaal nooit meer!

12deman
290 Reacties
76 Dagen lid
286 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, tja de arbitrage blijft voor altijd in het geval van Ajax maximaal helpen. Vorig jaar was de introductie van hoeveel het mogelijk is een team met de arbitrage te helpen in een wedstrijd. Dit seizoen hebben ze besloten dit niet meer terug te draaien. In de CL zal je het zelf moeten doen, suc6

Hahahahahaha en jullie dan
1.067 Reacties
805 Dagen lid
7.212 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@12deman en jullie in de Europa league want champions league spelen jullie niet toch ?????

Hahahahahaha en jullie dan
1.067 Reacties
805 Dagen lid
7.212 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman hahahahahahaha zegt de grootste ego hier over dat je clupje aan de Maas wel ff cl ging halen dit seizoen en wat werd het nou hahahahaha

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ajax - PEC

Ajax
3 - 1
PEC Zwolle
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
2
0
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

