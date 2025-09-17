Mossou kondigt groot Vitesse-nieuws aan: 'Begreep dat daarover gesproken wordt'

Sjoerd Mossou kondigt in Voetbalpraat groot nieuws aan over Vitesse. De journalist van het Algemeen Dagblad gaat er 'sowieso' vanuit dat de Arnhemse club behouden gaat blijven voor het betaald voetbal, óók als de KNVB met succes in cassatie zou gaan tegen het besluit om Vitesse weer toe te laten tot de Keuken Kampioen Divisie.

Op 3 september jongstleden werd Vitesse in het gelijk gesteld in het turbo-spoedappel dat de club had aangespannen tegen het besluit om de proflicentie in te trekken. Inmiddels heeft de club alweer twee wedstrijden gespeeld op het tweede niveau; gisteren (dinsdag) werd op bezoek bij RKC Waalwijk het eerste punt binnengesleept, waardoor de Arnhemmers nu op -11 punten staan.

"Er is nog wel wat Vitesse-nieuws te verwachten, deze week", zegt Mossou. "Ze verwachten dat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de toelichting gaat publiceren. Dat is natuurlijk niet zo heel spannend, maar op basis daarvan gaat de KNVB besluiten of ze wel of niet in cassatie gaan. Wat natuurlijk best wel precair is, want dan lijkt het een beetje alsof de bond tegen Vitesse gaat procederen."

Vitesse hoeft volgens Mossou echter niet direct te vrezen voor de licentie als de KNVB inderdaad in cassatie gaat: "Ik denk wel dat ze behouden blijven voor het betaald voetbal, sowieso, zelfs als de KNVB die cassatiezaak zou winnen. Dan is het nog maar de vraag of dat er direct toe leidt dat ze weer die proflicentie gaan intrekken. Ik denk dat daar dan altijd een compromis uit komt. Ik begreep dat er over gesproken wordt dat, als dat zou gebeuren, dat je dan meer moet denken aan bijvoorbeeld een afspraak dat Vitesse een aantal jaar niet mag promoveren, of zo. Dat ze daarop uitkomen", aldus de journalist.