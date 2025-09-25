Opvallende vervanger Van Bommel? Twee verrassende opties genoemd

PSV beslist (waarschijnlijk) eind deze week of het op korte termijn een vervanger voor de lang uitgeschakelde gaat halen, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdagavond. Volgens journalist Rik Elfrink kan Peter Bosz verrassen met twee interne oplossingen.

Van Bommel viel afgelopen weekend zwaar geblesseerd uit tijdens de topper tegen Ajax. De linksbuiten van de Eindhovenaren mist het hele seizoen wegens een ernstige knieblessure. “De kans dat de club zich voor eind december nog gaat versterken is minder groot dan de kans dat het wel gebeurt”, meldt het ED.

Artikel gaat verder onder video

Met aanvallers als Dennis Man, Esmir Bajraktarevic en Couhaib Driouech heeft PSV spelers die het gat van Van Bommel eventueel kunnen opvullen. Elfrink noemt ook twee andere opties: “Trainer Peter Bosz zou ook nog kunnen verrassen door met Ismael Saibari of Paul Wanner te schuiven.”

‘Optie Ziyech voor selectie neergelegd’

Waarschijnlijk hakt PSV eind deze week de knoop door over de situatie. De naam van Hakim Ziyech is in ieder geval als optie voor de selectie neergelegd. Maar van concrete onderhandelingen is echter nog geen sprake. “Heel veel transfervrije opties zijn er behoudens Ziyech niet en gezien de korte tijdspanne tot de winterstop is het aannemelijk dat de club ook (huur)opties voor de tweede seizoenshelft in kaart gaat brengen”, aldus het ED.