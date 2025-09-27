Live voetbal 6

Paniek slaat na halfuur toe bij PSV: reactie van Earnie Stewart zegt alles

Stewart
Foto: © ESPN
4 reacties
Demen Bülbül
27 september 2025, 21:00

Grote zorgen bij PSV in de uitwedstrijd tegen Excelsior. In de 32ste minuut verliet Ricardo Pepi geblesseerd het veld en dat zorgde met name bij technisch directeur Earnie Stewart voor een geschokte reactie. Stewart sloeg zijn hand zichtbaar gestresst naar zijn gezicht.

Pepi begon bij PSV in de punt van de aanval. De Amerikaanse aanvaller was pas terug van een knieblessure, maar lijkt zich opnieuw geblesseerd te hebben. Hij ging na ongeveer een halfuur voetballen liggen op het gras en moest zich laten vervangen door Guus Til.

Artikel gaat verder onder video

Wat Pepi precies mankeert is nog onduidelijk. De zorgen zijn echter groot bij PSV, omdat de Eindhovense club eerder ook al Myron Boadu en Alassane Pléa verloor aan blessures. Til was in het restant van de eerste helft de gelegenheidsspits van PSV.

Halverwege staat er overigens een 1-1 tussenstand op het bord. Nadat Szymon Wlodarczyk Excelsior in de dertiende minuut op voorsprong had gebracht, zorgde Joey Veerman al vrij snel weer voor de gelijkmaker.

4 reacties
😎jurgen😎
10 Reacties
8 Dagen lid
4 Likes
😎jurgen😎
Vervelend om te zien. Met afstand de beste spits van de eredivisie.

Arena
907 Reacties
47 Dagen lid
2.242 Likes
Arena
Hebben we een nieuw accountje?

FC Onkruid
135 Reacties
129 Dagen lid
240 Likes
FC Onkruid
Hij is naar Hans Anders geweest. Twee goedkope zonnebrillen voor de prijs van een.

descheids
167 Reacties
9 Dagen lid
293 Likes
descheids
Wat een pech voor PSV. dat gaat lastig worden in de CL en competitie. Niks bij jong psv?

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
4
2
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

