Paniek slaat na halfuur toe bij PSV: reactie van Earnie Stewart zegt alles

Grote zorgen bij PSV in de uitwedstrijd tegen Excelsior. In de 32ste minuut verliet geblesseerd het veld en dat zorgde met name bij technisch directeur Earnie Stewart voor een geschokte reactie. Stewart sloeg zijn hand zichtbaar gestresst naar zijn gezicht.

Volg Excelsior - PSV hier in ons liveblog!

Pepi begon bij PSV in de punt van de aanval. De Amerikaanse aanvaller was pas terug van een knieblessure, maar lijkt zich opnieuw geblesseerd te hebben. Hij ging na ongeveer een halfuur voetballen liggen op het gras en moest zich laten vervangen door Guus Til.

Artikel gaat verder onder video

Wat Pepi precies mankeert is nog onduidelijk. De zorgen zijn echter groot bij PSV, omdat de Eindhovense club eerder ook al Myron Boadu en Alassane Pléa verloor aan blessures. Til was in het restant van de eerste helft de gelegenheidsspits van PSV.

Halverwege staat er overigens een 1-1 tussenstand op het bord. Nadat Szymon Wlodarczyk Excelsior in de dertiende minuut op voorsprong had gebracht, zorgde Joey Veerman al vrij snel weer voor de gelijkmaker.