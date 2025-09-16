Live voetbal 8

Te Kloese boos en teleurgesteld: 'Zoeken de schuld bij onszelf'

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese
Frank Hoekman
16 september 2025, 20:00

Dennis te Kloese zegt 'boos en teleurgesteld' te zijn vanwege het debacle met de Feyenoord App. Afgelopen zaterdag ging het helemaal mis voorafgaand aan het thuisduel met sc Heerenveen (1-0) winst. Te Kloese legt uit hoe de club de komende tijd te werk zal gaan.

Feyenoord maakt met ingang van dit seizoen geen gebruik meer van een fysieke seizoenskaart. In plaats daarvan moeten de supporters de toegangspoortjes door middel van de app zien door te openen. Tegen Heerenveen haperde het systeem echter dusdanig, dat de club uiteindelijk maar besloot de poorten zonder kaartcontrole open te zetten, zodat alle fans tijdig hun plek konden bereiken.

Te Kloese zegt nog steeds achter het nieuwe beleid te staan, maar baalt van de uitvoering: "Ik denk niet dat het gek is voor een club als Feyenoord om een app te ontwikkelen met digitale kaarten. De meeste clubs hebben het en zo bezoek je ook de meeste concerten tegenwoordig", zegt de algemeen en technisch directeur van Feyenoord in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat het bij ons na een lange periode van voorbereiding en nadat het een paar keer goed is gegaan nu niet goed ging, betekent dat we schuld bij onszelf zoeken, dat we excuses moeten aanbieden en dit op een goede manier oplossen."

Woensdag speelt Feyenoord opnieuw een thuiswedstrijd, als Fortuna Sittard op bezoek komt in De Kuip. De club heeft een drastische maatregel genomen om een herhaling van zetten te voorkomen: "We zijn terug gegaan naar de tekentafel, dat is het beste besluit. Het ging helemaal fout. De hardcard keert nu terug. En tegen Fortuna Sittard wordt naar de ticketshop verwezen", legt Te Kloese uit. De komende tijd gaat de club hard aan het werk om alle seizoenskaarthouders alsnog een fysieke kaart toe te zenden. Te Kloese zegt dat zijn eigen reactie op het debacle met de app 'tussen boos en teleurstelling' lag. "Het is frustrerend om te zien hoe het zaterdag liep. Wie verantwoordelijk is? Ik ben niet dagelijks bezig met ticketing, maar ik moet wel de mensen aansturen om de juiste beslissingen te nemen", aldus de directeur.

Ome Barend
403 Reacties
17 Dagen lid
467 Likes
Ome Barend
Ook hierin kan ik het weer volledig in vinden wat de heer te Kloese te melden heeft.

Hahahahahaha en jullie dan
1.100 Reacties
808 Dagen lid
7.231 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
@Ome Barend topclub onwaardig maar gelukkig zijn ze een tobclub hahahahahaha

Voetbalhoofdstad
710 Reacties
49 Dagen lid
2.142 Likes
Voetbalhoofdstad
Begin van het einde. App was een drama, net als zijn aankoopbeleid en de aanstelling van de trainer. Tijd voor ontslag op staande voet door Sjaak Troost en Co.

Freakes
132 Reacties
1.086 Dagen lid
264 Likes
Freakes
@Voetbalhoofdstad ik snap dat je liever hierop aan het reageren was ipv je cluppie te supporteren. Wat een afgang. 0 punten, laatste, 6 doelpunten tegen in 2 wedstrijden en 2x achter elkaar verlies in eigen huis. Feiten zijn hard

Pietjanhendrik
355 Reacties
56 Dagen lid
343 Likes
Pietjanhendrik
ach de mist in gaan met een app... er zijn ergere dingen,.... zoals het aanstellen van een Duitse TD die miljoenencontracten uitdeelt voor matige spelers.

ERIMIR
3.567 Reacties
436 Dagen lid
38.037 Likes
ERIMIR
Zelfs voor een kleine investering hebben ze te weinig geld voor een soepele implementatie van een softwareapp. Wat een armoe weer.

0laf
854 Reacties
1.086 Dagen lid
5.273 Likes
0laf
Ja joh

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
1 - 0
sc Heerenveen
Gespeeld op 13 sep. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

