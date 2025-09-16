Te Kloese boos en teleurgesteld: 'Zoeken de schuld bij onszelf'

Dennis te Kloese zegt 'boos en teleurgesteld' te zijn vanwege het debacle met de Feyenoord App. Afgelopen zaterdag ging het helemaal mis voorafgaand aan het thuisduel met sc Heerenveen (1-0) winst. Te Kloese legt uit hoe de club de komende tijd te werk zal gaan.

Feyenoord maakt met ingang van dit seizoen geen gebruik meer van een fysieke seizoenskaart. In plaats daarvan moeten de supporters de toegangspoortjes door middel van de app zien door te openen. Tegen Heerenveen haperde het systeem echter dusdanig, dat de club uiteindelijk maar besloot de poorten zonder kaartcontrole open te zetten, zodat alle fans tijdig hun plek konden bereiken.

Te Kloese zegt nog steeds achter het nieuwe beleid te staan, maar baalt van de uitvoering: "Ik denk niet dat het gek is voor een club als Feyenoord om een app te ontwikkelen met digitale kaarten. De meeste clubs hebben het en zo bezoek je ook de meeste concerten tegenwoordig", zegt de algemeen en technisch directeur van Feyenoord in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat het bij ons na een lange periode van voorbereiding en nadat het een paar keer goed is gegaan nu niet goed ging, betekent dat we schuld bij onszelf zoeken, dat we excuses moeten aanbieden en dit op een goede manier oplossen."

Woensdag speelt Feyenoord opnieuw een thuiswedstrijd, als Fortuna Sittard op bezoek komt in De Kuip. De club heeft een drastische maatregel genomen om een herhaling van zetten te voorkomen: "We zijn terug gegaan naar de tekentafel, dat is het beste besluit. Het ging helemaal fout. De hardcard keert nu terug. En tegen Fortuna Sittard wordt naar de ticketshop verwezen", legt Te Kloese uit. De komende tijd gaat de club hard aan het werk om alle seizoenskaarthouders alsnog een fysieke kaart toe te zenden. Te Kloese zegt dat zijn eigen reactie op het debacle met de app 'tussen boos en teleurstelling' lag. "Het is frustrerend om te zien hoe het zaterdag liep. Wie verantwoordelijk is? Ik ben niet dagelijks bezig met ticketing, maar ik moet wel de mensen aansturen om de juiste beslissingen te nemen", aldus de directeur.