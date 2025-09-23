Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie rouleert en voert vijf wissels door

Feyenoord speelt woensdag de eerste wedstrijd van de competitiefase van de Europa League op bezoek bij SC Braga. Naar verwachting wijzigt Robin van Persie zijn elftal op vijf plekken ten opzichte van het duel met AZ (3-3) afgelopen weekend.

In de achterhoede houdt Van Persie naar verwachting vast aan Timon Wellenreuther op doel met Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe in het hart van de verdediging. Aan de rechterkant zal in ieder geval een wissel plaatsvinden, aangezien Givairo Read in Rotterdam is achtergebleven. Hoewel Jordan Lotomba weer bij de wedstrijdselectie zit, zal Bart Nieuwkoop waarschijnlijk aan de aftrap verschijnen.

Aan de andere kant wisselt Van Persie regelmatig tussen Jordan Bos en Gijs Smal. Na twee wedstrijden op de bank te zijn begonnen lijkt laatstgenoemde zich weer op te kunnen maken voor een basisplaats. Ook op het middenveld kiest de trainer er regelmatig voor om te rouleren. Waar Sem Steijn en Quinten Timber over het algemeen zeker zijn van hun basisplaats, wordt op de overige positie afgewisseld tussen Luciano Valente en Oussama Targhalline. Ook In-beom Hwang zit weer bij de selectie, maar lijkt nog niet klaar voor een basisplaats. Daardoor is de verwachting dat Targhalline aan de aftrap verschijnt in Braga.

In de voorhoede voert Van Persie ook twee wijzigingen door. Ayase Ueda krijgt rust en bleef in Rotterdam achter, terwijl Aymen Sliti naar de bank wordt verwezen. Gonçalo Borges zal in Braga zijn basisdebuut maken, zo bevestigde de trainer op de persconferentie. Dat geldt ook voor Casper Tengstedt, die Ueda vervangt. Aan de rechterkant lijkt Anis Hadj Moussa zeker van zijn basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Targhalline, Timber, Steijn; Hadj Moussa, Tengstedt, Borges.