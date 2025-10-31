Live voetbal

Tegenvaller voor Heitinga en Ajax: Dolberg ook tegen sc Heerenveen niet beschikbaar

Ajax-spitsen Kasper Dolberg en Wout Weghorst
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
31 oktober 2025, 13:34

John Heitinga kan zaterdagmiddag tegen sc Heerenveen ook nog geen beroep doen op spits Kasper Dolberg. De Deense aanvaller keerde deze week terug op het trainingsveld van Ajax, maar is nog niet inzetbaar tegen de Friezen.

Dolberg liep in de uitwedstrijd tegen PSV, van 21 september jongstleden, een buikwandblessure op en staat sindsdien langs de kant. Door de blessure moest de spits al zes wedstrijden aan zijn neus voorbij laten gaan. Ajax nam de Deens international afgelopen zomer voor een bedrag van tien miljoen euro over van Anderlecht, maar beleefde vooralsnog weinig plezier aan hem. Vooralsnog speelde Dolberg slechts 74 minuten in het Ajax-shirt.

Het duel tegen sc Heerenveen komt ook nog te vroeg voor Dolberg, zo weet Voetbal International. "Dolberg staat al een tijd aan de kant met een blessure aan de buikwand. De Deen is terug op het trainingsveld, maar zal zaterdag nog niet van de partij zijn", schrijft clubwatcher Lentin Goodijk. De Ajax-watcher weet nog niet wanneer Dolberg wel weer in actie zal komen.

Ajax en sc Heerenveen trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur al af in de Johan Cruijff ArenA. Het duel onder leiding van scheidsrechter Jannick van der Laan. De ploeg van Heitinga hoopt de knappe 2-3 overwinning op bezoek bij FC Twente een goed vervolg te kunnen geven in eigen huis. Hoewel Ajax in de eerste helft compleet werd weggespeeld door de Tukkers, stond er halverwege slechts 1-0 op het scorebord. Na rust kantelde Ajax het duel in een tijdsbestek van zeven minuten door driemaal te scoren. Een klap die FC Twente niet meer te boven kwam.

