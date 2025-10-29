staat op het punt om zijn rentree te maken nadat hij lang uit roulatie was met een zware blessure, bevestigt NEC op de clubkanalen. De 65-voudig Oranje-international liep in maart een geperforeerde darm op, waarna hij zeven maanden niet in actie kwam. Donderdag staat hij in de basis als NEC op bezoek gaat bij Rijnsburgse Boys in de KNVB Beker.

Cillessen liep op 31 maart een geperforeerde darm op tijdens een wedstrijd van zijn vorige club Las Palmas tegen Celta de Vigo, na een botsing met Borja Iglesias. Hij werd per brancard van het veld gedragen en moest enkele dagen in het ziekenhuis blijven na een operatie. Sindsdien heeft hij geen wedstrijd meer gespeeld, zowel niet voor Las Palmas als voor zijn huidige club NEC.

Cillessen niet benoemd tot bekerkeeper

Donderdagavond komt daar verandering in. In gesprek met de clubkanalen laat trainer Dick Schreuder weten dat de 36-jarige sluitpost aan de aftrap zal verschijnen. Tot dusver kreeg Gonzalo Crettaz de voorkeur onder de lat bij NEC. "Maar we willen het per wedstrijd bekijken, dus het is niet zo dat hij alle bekerwedstrijden keept", legt de coach uit.

Speciale avond

Cillessen kijkt zelf enorm uit naar het duel met de amateurclub. "Het is een tijdje geleden dat ik een wedstrijd heb gespeeld. De laatste was op 31 maart, toen ben ik er per brancard vanaf gegaan, dus dan is het lekker dat ik weer een potje mag spelen", geeft de doelman aan. "Het zijn speciale avondjes. We hebben gisteren wel gezien dat bekervoetbal enorm leeft en heel spectaculair kan zijn, dus laten we hopen dat het voor ons een spectaculaire avond wordt en niet voor hen."