Live voetbal 3

Cillessen keert zeven maanden na geperforeerde darm terug onder de lat

Cillessen keert zeven maanden na geperforeerde darm terug onder de lat
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 oktober 2025, 17:20

Jasper Cillessen staat op het punt om zijn rentree te maken nadat hij lang uit roulatie was met een zware blessure, bevestigt NEC op de clubkanalen. De 65-voudig Oranje-international liep in maart een geperforeerde darm op, waarna hij zeven maanden niet in actie kwam. Donderdag staat hij in de basis als NEC op bezoek gaat bij Rijnsburgse Boys in de KNVB Beker. 

Cillessen liep op 31 maart een geperforeerde darm op tijdens een wedstrijd van zijn vorige club Las Palmas tegen Celta de Vigo, na een botsing met Borja Iglesias. Hij werd per brancard van het veld gedragen en moest enkele dagen in het ziekenhuis blijven na een operatie. Sindsdien heeft hij geen wedstrijd meer gespeeld, zowel niet voor Las Palmas als voor zijn huidige club NEC.

Cillessen niet benoemd tot bekerkeeper

Artikel gaat verder onder video

Donderdagavond komt daar verandering in. In gesprek met de clubkanalen laat trainer Dick Schreuder weten dat de 36-jarige sluitpost aan de aftrap zal verschijnen. Tot dusver kreeg Gonzalo Crettaz de voorkeur onder de lat bij NEC. "Maar we willen het per wedstrijd bekijken, dus het is niet zo dat hij alle bekerwedstrijden keept", legt de coach uit. 

Speciale avond

Cillessen kijkt zelf enorm uit naar het duel met de amateurclub. "Het is een tijdje geleden dat ik een wedstrijd heb gespeeld. De laatste was op 31 maart, toen ben ik er per brancard vanaf gegaan, dus dan is het lekker dat ik weer een potje mag spelen", geeft de doelman aan. "Het zijn speciale avondjes. We hebben gisteren wel gezien dat bekervoetbal enorm leeft en heel spectaculair kan zijn, dus laten we hopen dat het voor ons een spectaculaire avond wordt en niet voor hen."

➡️ Meer NEC nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Den Bosch - ADO

Den Bosch - ADO Den Haag na bijna anderhalf uur hervat, uitvak volledig ontruimd

  • Gisteren, 21:28
  • Gisteren, 21:28
VV Gemert - Fortuna Sittard

Tweede helft Gemert - Fortuna Sittard uitgesteld na misdragingen in uitvak

  • Gisteren, 20:05
  • Gisteren, 20:05
NAC-trainer Carl Hoefkens voor de camera van ESPN

Hoefkens kiest voor Lamprou als nieuwe eerste keeper van NAC

  • Gisteren, 15:18
  • Gisteren, 15:18
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Rijnsburg - NEC

Rijnsburgse Boys
18:45
N.E.C.
Wordt gespeeld op 30 okt. 2025
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jasper Cillessen

Jasper Cillessen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 36 jaar (22 apr. 1989)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
Las Palmas
27
0
2023/2024
NEC
31
0
2022/2023
NEC
32
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel