Danny Buijs heeft Fortuna Sittard Onder-13 donderdag getrakteerd op pizza’s. Die belofte deed de hoofdtrainer van de hoofdmacht eerder, na een opmerkelijk incident tijdens het competitieduel van afgelopen zaterdag met FC Volendam (1-0 zege).

Buijs was zaterdagavond het onderwerp van discussie. Bij de ereronde van Fortuna Sittard was te zien hoe de trainer een ballenjongen bij de kraag vatte en weghaalde bij het uitvak met de meegereisde FC Volendam-supporters. Het fragment werd gedeeld op het TikTok-account van NOS Sport en in de reacties toonden mensen zich woest op Buijs.

Zondagochtend voelde Fortuna Sittard zich genoodzaakt te reageren op de ophef. De Limburgers schreven op X dat er na de zege op Volendam beelden rondgingen van Buijs die een ballenjongen aansprak en wegtrok. “Dit gebeurde niet uit boosheid of om hem deelname aan het feest met de spelers te ontnemen, maar juist om hem te beschermen tegen de bekers die vanaf het uitvak richting het speelveld werden gegooid”, zo legt de club de actie van de trainer uit. Buijs zelf deed meteen een belofte: “We gaan in ieder geval binnenkort samen met deze jongens een pizza eten om dit ook uit te spreken.”

Buijs blijkt een man van zijn woord, want donderdag meldde de oefenmeester zich met zes dozen pizza langs het trainingsveld van Fortuna Sittard Onder-13. “Beloofd is beloofd!”, klinkt het op het X-account van de club.