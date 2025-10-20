Live voetbal

Derksen: ‘Kroes verklaart zich solidair met Heitinga, maar dat is een zwakke schakel’

Ajax-technisch directeur Alex Kroes en hoofdtrainer John Heitinga
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
20 oktober 2025, 15:02

Alex Kroes heeft een fout gemaakt door achter John Heitinga te gaan staan, stelt Johan Derksen in Groeten uit Grolloo. De oud-voetballer vindt de trainer namelijk de zwakke schakel binnen Ajax en ziet dit niet goed aflopen voor Kroes.

Heitinga staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij Ajax, maar succesvol is zijn beginperiode niet. De Amsterdammers spelen erg matig voetbal en de resultaten vallen ook tegen. Toch blijft Kroes voorlopig achter zijn trainer staan. Sterker nog, afgelopen week maakte hij duidelijk dat hij Heitinga niet zal ontslaan. Mocht algemeen directeur Menno Geelen wel afscheid willen nemen van de trainer, moet hij ook Kroes op straat zetten.

In een poging de boel weer op de rit te krijgen, heeft Ajax Fred Grim aan de technische staf toegevoegd. “Wat een onzin”, begint Derksen. “Ze hebben daar behoefte aan een personality, aan een man met visie, aan een man die op een aanvaardbare wijze duidelijk kan maken dat Ajax in een moeilijke periode zit.”

Dat Kroes zich ‘solidair verklaart’ met Heitinga, is volgens Derksen een grote fout. “De trainer is een zwakke schakel binnen Ajax. Een directeur die zich solidair verklaart met een zwakke schakel, gaat het altijd verliezen.” De oud-voetballer geeft toe dat Kroes bij Ajax wel te maken heeft met de chaos die was achtergelaten door Sven Mislintat. “Maar vervolgens heeft hij dure spelers gekocht die ook niks toevoegen aan Ajax. De trainer loopt met paniek in zijn ogen rond en heeft niet de kwaliteiten om dat te reguleren. Het is dus een verloren seizoen.”

