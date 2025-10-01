'Enorme blunder!' Afgekeurd doelpunt Perisic zorgt voor veel discussie onder PSV-fans

Het afgekeurde doelpunt van tegen Bayer Leverkusen heeft woensdagavond voor veel discussie gezorgd. De PSV-aanvaller zag zijn goal worden afgekeurd, omdat hij een millimeter buitenspel stond.

De Eindhovenaren leken hun tweede Champions League-duel van het seizoen heel goed te beginnen, toen Perisic een voorzet van Dennis Man binnen werkte. De goal zou echter snel afgekeurd worden vanwege buitenspel. Op basis van het halfautomatische lijnenspel zou Perisic nét iets de ver vooruit hebben gestaan.

"Als Perisic vandaag voor shirtmaat medium had gekozen, in plaats van large, dan had PSV op 1-0 gestaan", luidt de analyse van Wytse van der Goot bij rust. Youri Mulder schudt zijn hoofd. "De maat van het shirt bepaalt hier inderdaad of je een Champions League-wedstrijd wint." Ook Boudewijn Zenden ziet de minieme verschillen. "Dit is echt millimeterwerk, wie dit tekent is echt kampioen."

Op X is er veel frustratie bij de fans van PSV, aangezien er amper verschil te zien is tussen de getrokken lijnen. Vele supporters vinden het dan ook geen buitenspel en twijfelen of het daadwerkelijke moment waarop de bal de voet van Dennis Man verliet, hier gebruikt is. Anderen stellen dat een dergelijk minuscule buitenspelsituatie nooit reden moet zijn om een goal af te keuren.

Buitenspel telt niet bij de arm van de verdedigende partij maar wel bij de aanvallende? #levpsv — Tim (@TimvdVen) October 1, 2025

Dat is toch geen buitenspel...sinds wanneer mag je met je arm scoren...#LEVPSV — 🇳🇱Sj🎯rs🇺🇲🇮🇱🕊️ (@Diep_Triest) October 1, 2025

Gelijke hoogte is geen buitenspel positie



Gelijk



Als in: er is geen oneerlijk voordeel



De buitenspel regel zou hier niet toegepast moeten worden



Imo 😇



Arsene Wenger is het met me eens #levpsv — St.Renato😇🇳🇱DutchMartyr ♓🤓🍄🎱 (@WhyHelloRenato) October 1, 2025

Als Perisic shirtless had gespeeld was het geen buitenspel maar goed — Alassane Pléa🐐 (@PleaOfTheYear) October 1, 2025

Knap dat die VAR met 100% zekerheid kan zeggen dat dit buitenspel is — joep (@joep____) October 1, 2025

Dit gaat echt nergens over. Buitenspel is nooit bedoeld om zo naar te kijken #var https://t.co/KZcphKbgaS — Pablo Meegdes 🇳🇱 🇪🇺 (@contrapunt) October 1, 2025

Dit soort verschil slaat nergens op. Misschien was de bal al 0,4sec eerder van de voet van Man vertrokken en dan dus geen buitenspel. — chucky Lozano (@PSVsupporter12) October 1, 2025