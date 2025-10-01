'Enorme blunder!' Afgekeurd doelpunt Perisic zorgt voor veel discussie onder PSV-fans

Het afgekeurde doelpunt van Ivan Perisic tegen Bayer Leverkusen heeft woensdagavond voor veel discussie gezorgd. De PSV-aanvaller zag zijn goal worden afgekeurd, omdat hij een millimeter buitenspel stond.
De Eindhovenaren leken hun tweede Champions League-duel van het seizoen heel goed te beginnen, toen Perisic een voorzet van Dennis Man binnen werkte. De goal zou echter snel afgekeurd worden vanwege buitenspel. Op basis van het halfautomatische lijnenspel zou Perisic nét iets de ver vooruit hebben gestaan.
"Als Perisic vandaag voor shirtmaat medium had gekozen, in plaats van large, dan had PSV op 1-0 gestaan", luidt de analyse van Wytse van der Goot bij rust. Youri Mulder schudt zijn hoofd. "De maat van het shirt bepaalt hier inderdaad of je een Champions League-wedstrijd wint." Ook Boudewijn Zenden ziet de minieme verschillen. "Dit is echt millimeterwerk, wie dit tekent is echt kampioen."
Op X is er veel frustratie bij de fans van PSV, aangezien er amper verschil te zien is tussen de getrokken lijnen. Vele supporters vinden het dan ook geen buitenspel en twijfelen of het daadwerkelijke moment waarop de bal de voet van Dennis Man verliet, hier gebruikt is. Anderen stellen dat een dergelijk minuscule buitenspelsituatie nooit reden moet zijn om een goal af te keuren.