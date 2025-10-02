Feyenoord blijft puntloos in Europa League: Aston Villa na rust te sterk

Feyenoord heeft in de tweede speelronde van de Europa League een 0-2 nederlaag tegen Aston Villa geleden. Na een prima eerste helft, met onder meer een afgekeurde goal van topscorer , kreeg de ploeg van trainer Robin van Persie in de tweede helft alsnog het deksel op de neus.

Van Persie kon in het Europa League-duel niet beschikken over de geblesseerden Quinten Timber en Malcolm Jeng. Op het middenveld keerde In-beom Hwang daarom terug in de basis, terwijl Anel Ahmedhodzic zijn plek in het centrum van de verdediging weer innam. Daarnaast keerde aanvoerder Sem Steijn terug in de basis, nadat hij het duel bij FC Groningen (0-1 winst) moest laten schieten vanwege ziekte, en kwam Gijs Smal als linksback in het elftal in plaats van Jordan Bos. Bij Villa kreeg in eerste instantie één Nederlander een basisplaats van trainer Unai Emery: Ian Maatsen. De linksback kreeg op het laatste moment echter nog gezelschap van een landgenoot, omdat Émiliano Martínez in de warming-up geblesseerd afhaakte werd het doel van Villa in De Kuip verdedigd door Marco Bizot.

Nadat Lee Towers De Kuip had opgewarmd met zijn 'Mijn Feyenoord', begon een uiterst boeiende eerste helft. Na kansjes over en weer hield het stadion na een kwartier de adem in toen Ahmedhodzic een tackle inzette op Ollie Watkins, die op weg leek naar het doel. Geel, oordeelde de Sloveense scheidsrechter Obrenovic in eerste instantie, maar de VAR riep hem vervolgens naar het scherm omdat Watkins doorgebroken leek en rood dus op zijn plaats zou zijn. Na het zien van de beelden bleef de arbiter echter bij zijn beslissing en dus kon Feyenoord tóch met elf man verder. Na een halfuur dacht Feyenoord vervolgens op voorsprong te komen, toen Ayase Ueda een hoekschop van Anis Hadj Moussa kopte die door Bizot overduidelijk achter de lijn gekeerd werd. Obrenovic wees héél even naar de middenstip, waarop De Kuip in juichen uitbarstte. Een seconde later ging er vanwege een vermeende overtreding echter alsnog een streep door de goal van de Japanse topscorer. Luciano Valente was vijf minuten voor rust ook dichtbij een treffer, maar Bizot tikte zijn afstandsschot fraai over de lat.

Na rust bleef het tempo hoog en kregen beide ploegen al snel weer kansen op de openingstreffer. Steijn kreeg 'm er aan de ene kant echter niet in en Villa raakte na een snelle counter de buitenkant van de paal. Na een uur spelen was het alsnog raak voor de bezoekers. Emiliano Buendía verschalkte Timon Wellenreuther met een bekeken schot in de hoek: 1-0. Beide coaches wisselden daarna, bij Feyenoord kwam onder meer Bart Nieuwkoop binnen de lijnen en Emery bracht nóg twee Nederlanders, Lamare Bogarde en Donyell Malen binnen de lijnen. Feyenoord aasde wel op een gelijkmaker, maar kwam niet tot grote mogelijkheden daartoe. Aan de overkant draaide Malen zich tien minuten voor tijd knap vrij en ging de Nederlander op het doel van Wellenreuther af. Watanabe en Smal konden hem nog afstoppen, maar de meegelopen aanvoerder John McGinn kreeg daardoor de bal op een presenteerblaadje en schoot tegendraads de 2-0 tegen de touwen.