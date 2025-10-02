Feyenoord blijft puntloos in Europa League: Aston Villa na rust te sterk

Feyenoord heeft in de tweede speelronde van de Europa League een 0-2 nederlaag tegen Aston Villa geleden. Na een prima eerste helft, met onder meer een afgekeurde goal van topscorer Ayase Ueda, kreeg de ploeg van trainer Robin van Persie in de tweede helft alsnog het deksel op de neus.
Van Persie kon in het Europa League-duel niet beschikken over de geblesseerden Quinten Timber en Malcolm Jeng. Op het middenveld keerde In-beom Hwang daarom terug in de basis, terwijl Anel Ahmedhodzic zijn plek in het centrum van de verdediging weer innam. Daarnaast keerde aanvoerder Sem Steijn terug in de basis, nadat hij het duel bij FC Groningen (0-1 winst) moest laten schieten vanwege ziekte, en kwam Gijs Smal als linksback in het elftal in plaats van Jordan Bos. Bij Villa kreeg in eerste instantie één Nederlander een basisplaats van trainer Unai Emery: Ian Maatsen. De linksback kreeg op het laatste moment echter nog gezelschap van een landgenoot, omdat Émiliano Martínez in de warming-up geblesseerd afhaakte werd het doel van Villa in De Kuip verdedigd door Marco Bizot.
Nadat Lee Towers De Kuip had opgewarmd met zijn 'Mijn Feyenoord', begon een uiterst boeiende eerste helft. Na kansjes over en weer hield het stadion na een kwartier de adem in toen Ahmedhodzic een tackle inzette op Ollie Watkins, die op weg leek naar het doel. Geel, oordeelde de Sloveense scheidsrechter Obrenovic in eerste instantie, maar de VAR riep hem vervolgens naar het scherm omdat Watkins doorgebroken leek en rood dus op zijn plaats zou zijn. Na het zien van de beelden bleef de arbiter echter bij zijn beslissing en dus kon Feyenoord tóch met elf man verder. Na een halfuur dacht Feyenoord vervolgens op voorsprong te komen, toen Ayase Ueda een hoekschop van Anis Hadj Moussa kopte die door Bizot overduidelijk achter de lijn gekeerd werd. Obrenovic wees héél even naar de middenstip, waarop De Kuip in juichen uitbarstte. Een seconde later ging er vanwege een vermeende overtreding echter alsnog een streep door de goal van de Japanse topscorer. Luciano Valente was vijf minuten voor rust ook dichtbij een treffer, maar Bizot tikte zijn afstandsschot fraai over de lat.
Na rust bleef het tempo hoog en kregen beide ploegen al snel weer kansen op de openingstreffer. Steijn kreeg 'm er aan de ene kant echter niet in en Villa raakte na een snelle counter de buitenkant van de paal. Na een uur spelen was het alsnog raak voor de bezoekers. Emiliano Buendía verschalkte Timon Wellenreuther met een bekeken schot in de hoek: 1-0. Beide coaches wisselden daarna, bij Feyenoord kwam onder meer Bart Nieuwkoop binnen de lijnen en Emery bracht nóg twee Nederlanders, Lamare Bogarde en Donyell Malen binnen de lijnen. Feyenoord aasde wel op een gelijkmaker, maar kwam niet tot grote mogelijkheden daartoe. Aan de overkant draaide Malen zich tien minuten voor tijd knap vrij en ging de Nederlander op het doel van Wellenreuther af. Watanabe en Smal konden hem nog afstoppen, maar de meegelopen aanvoerder John McGinn kreeg daardoor de bal op een presenteerblaadje en schoot tegendraads de 2-0 tegen de touwen.
2e totaal onnodige nederlaag. Jammer dat sommige hier dat niet durven toe te geven, toch scheids, arena en hahahaenjulliedan?
Als je je kansen niet afmaakt. Maarja, positiviteit uit deze wedstrijd halen en het beste van maken in de andere 6 wedstrijden.
@Hahahahahaha en jullie dan Nou ja in 6 wedstrijden kunnen de nederlandse clubs nog wel punten binnenhalen. Maarja, we zullen het zien
Jammer, Feyenoord was echt goed eerste helft, spits heeft te veel gemist; zijn schuld.. Wat mij verbaasd heeft is dat Slot bij zijn afscheid zei dat Feyenoord zeker twee jaar op dezelfde voet door kon gaan, maar Persie heeft het precies andersom gedaan; heel veel energie in het begin en op het eind was de pijp leeg, terwijl het bij Slot juist andersom was
Het verhaal gaat door. Eraf tegen Fenerbahce, eraf tegen Braga en nu eraf tegen Aston villa. Het is niet best mensen. Europees gezien is het een horror seizoen, zelfs in de spek en bonen league. Deze league is duidelijk te hoog gegrepen voor Robin van Persie en zijn team. Opvallend is dat tegen sterkere tegenstanders gelijk wordt verloren, tegen AZ gelijkgespeeld maar feijenoord alleen wint tegen de kleintjes in de eredivisie. De druk zal nu enorm toenemen op de beginnende trainer. De reputatie van vorig jaar in de CL is nu weg, je moet het weer opnieuw opbouwen en de ommekeer is snel nodig!
Nou de hele 15mln van steijn is weggegooid geld. Totaal onzichtbaar. 11mln van Borges idd ook. En niet te vergeten zerrouki en ivanusec die ze terug krijgen. Wat een kapitaalvernietiging. Dat is een niveautje mislintat wat nog steeds gaande is op zuid.
Mooie pot. Veel energie. Maar als je als Steijn zoveel mag schieten dan mag het wel gevaarlijker. Aston was beduidend efficienter. Deze inzet en houding kan resultaat opleveren in de overige wedstrijden. Goede scheids, jammer van het foutje bij de afgekeurde doelpunt. Gelijkspel was een goede weergave geweest vd veldverhoudingen.
Ik vond Ueda tegen goede verdedigers een hele goede pot spelen. Was balvast, en gaf goede assists (denk bijvoorbeeld aan het einde van de wedstrijd voor Valente). Hield continue het centrum bezig waardoor de bal kon worden teruggetrokken. Helaas had Steijn zijn bril niet op, hij schoot ze namelijk continue beroerd slecht in. En ja, hij had ook kansen maar ik telde er minder dan jullie waarschijnlijk. En ik denk dat inderdaad voor sommige het tempo (misschien niveau) te hoog was, en ze daardoor te slordig werden. Steijn was ondermaats, Moussa was ook niet goed. Read wilde te graag. Smal amper gezien (behalve aan het einde). Sauer heeft te weinig inhoud. En Valente deed het wel aardig, maar kon zich niet onderscheiden. Timber miste we toch ook wel. Targhalline was aardig, maar bracht ook weing extra.
@jurgen, daarom is feijenoord maar een club in de marge. Elke keer vernederd in Europa en alleen in de eredivisie kunnen winnen van clubs in het rechterrijtje. Tsja Niet goed genoeg voor de CL, niet goed genoeg voor de spek en bonen league. Het is een pijnlijk verhaal. Middelmatigheid op zijn best bij feijenoord. Van persie moet nog veel leren, genadig zijn en hopen op de zegen van Hake.
