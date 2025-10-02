Live voetbal

Feyenoord blijft puntloos in Europa League: Aston Villa na rust te sterk

Frank Hoekman
2 oktober 2025, 22:56

Feyenoord heeft in de tweede speelronde van de Europa League een 0-2 nederlaag tegen Aston Villa geleden. Na een prima eerste helft, met onder meer een afgekeurde goal van topscorer Ayase Ueda, kreeg de ploeg van trainer Robin van Persie in de tweede helft alsnog het deksel op de neus.

Van Persie kon in het Europa League-duel niet beschikken over de geblesseerden Quinten Timber en Malcolm Jeng. Op het middenveld keerde In-beom Hwang daarom terug in de basis, terwijl Anel Ahmedhodzic zijn plek in het centrum van de verdediging weer innam. Daarnaast keerde aanvoerder Sem Steijn terug in de basis, nadat hij het duel bij FC Groningen (0-1 winst) moest laten schieten vanwege ziekte, en kwam Gijs Smal als linksback in het elftal in plaats van Jordan Bos. Bij Villa kreeg in eerste instantie één Nederlander een basisplaats van trainer Unai Emery: Ian Maatsen. De linksback kreeg op het laatste moment echter nog gezelschap van een landgenoot, omdat Émiliano Martínez in de warming-up geblesseerd afhaakte werd het doel van Villa in De Kuip verdedigd door Marco Bizot.

Nadat Lee Towers De Kuip had opgewarmd met zijn 'Mijn Feyenoord', begon een uiterst boeiende eerste helft. Na kansjes over en weer hield het stadion na een kwartier de adem in toen Ahmedhodzic een tackle inzette op Ollie Watkins, die op weg leek naar het doel. Geel, oordeelde de Sloveense scheidsrechter Obrenovic in eerste instantie, maar de VAR riep hem vervolgens naar het scherm omdat Watkins doorgebroken leek en rood dus op zijn plaats zou zijn. Na het zien van de beelden bleef de arbiter echter bij zijn beslissing en dus kon Feyenoord tóch met elf man verder. Na een halfuur dacht Feyenoord vervolgens op voorsprong te komen, toen Ayase Ueda een hoekschop van Anis Hadj Moussa kopte die door Bizot overduidelijk achter de lijn gekeerd werd. Obrenovic wees héél even naar de middenstip, waarop De Kuip in juichen uitbarstte. Een seconde later ging er vanwege een vermeende overtreding echter alsnog een streep door de goal van de Japanse topscorer. Luciano Valente was vijf minuten voor rust ook dichtbij een treffer, maar Bizot tikte zijn afstandsschot fraai over de lat.

Na rust bleef het tempo hoog en kregen beide ploegen al snel weer kansen op de openingstreffer. Steijn kreeg 'm er aan de ene kant echter niet in en Villa raakte na een snelle counter de buitenkant van de paal. Na een uur spelen was het alsnog raak voor de bezoekers. Emiliano Buendía verschalkte Timon Wellenreuther met een bekeken schot in de hoek: 1-0. Beide coaches wisselden daarna, bij Feyenoord kwam onder meer Bart Nieuwkoop binnen de lijnen en Emery bracht nóg twee Nederlanders, Lamare Bogarde en Donyell Malen binnen de lijnen. Feyenoord aasde wel op een gelijkmaker, maar kwam niet tot grote mogelijkheden daartoe. Aan de overkant draaide Malen zich tien minuten voor tijd knap vrij en ging de Nederlander op het doel van Wellenreuther af. Watanabe en Smal konden hem nog afstoppen, maar de meegelopen aanvoerder John McGinn kreeg daardoor de bal op een presenteerblaadje en schoot tegendraads de 2-0 tegen de touwen.

Robin van Persie

Rade Obrenovic zegt schokkende woorden tegen Robin van Persie

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Sem Steijn

Sem Steijn zingt na zwak optreden tegen Aston Villa meteen toontje lager

  • Gisteren, 23:18
  • Gisteren, 23:18
Buendia goal

Teruglezen: Gitzwarte avond AZ, FC Utrecht en Feyenoord verliezen; Go Ahead redt Nederlandse eer

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
657 Reacties
1.102 Dagen lid
4.406 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

2e totaal onnodige nederlaag. Jammer dat sommige hier dat niet durven toe te geven, toch scheids, arena en hahahaenjulliedan?

Hahahahahaha en jullie dan
1.126 Reacties
824 Dagen lid
7.134 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@peterdejong1983 sterkte met je reteketet de kneuzen van az

Arena
985 Reacties
52 Dagen lid
2.319 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Bijkbaar zitten we je erg hoog als je ons al gaat opnoemen terwijl we niet eens gereageerd hebben. Je laat je wel kennen zeg...

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
31 Reacties
985 Dagen lid
20 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je je kansen niet afmaakt. Maarja, positiviteit uit deze wedstrijd halen en het beste van maken in de andere 6 wedstrijden.

Hahahahahaha en jullie dan
1.126 Reacties
824 Dagen lid
7.134 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Joseph tweede elftal opstellen en vol voor de competitie gaan

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
31 Reacties
985 Dagen lid
20 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan Nou ja in 6 wedstrijden kunnen de nederlandse clubs nog wel punten binnenhalen. Maarja, we zullen het zien

Copa
2.173 Reacties
752 Dagen lid
22.782 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer, Feyenoord was echt goed eerste helft, spits heeft te veel gemist; zijn schuld.. Wat mij verbaasd heeft is dat Slot bij zijn afscheid zei dat Feyenoord zeker twee jaar op dezelfde voet door kon gaan, maar Persie heeft het precies andersom gedaan; heel veel energie in het begin en op het eind was de pijp leeg, terwijl het bij Slot juist andersom was

descheids
256 Reacties
14 Dagen lid
396 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Het verhaal gaat door. Eraf tegen Fenerbahce, eraf tegen Braga en nu eraf tegen Aston villa. Het is niet best mensen. Europees gezien is het een horror seizoen, zelfs in de spek en bonen league. Deze league is duidelijk te hoog gegrepen voor Robin van Persie en zijn team. Opvallend is dat tegen sterkere tegenstanders gelijk wordt verloren, tegen AZ gelijkgespeeld maar feijenoord alleen wint tegen de kleintjes in de eredivisie. De druk zal nu enorm toenemen op de beginnende trainer. De reputatie van vorig jaar in de CL is nu weg, je moet het weer opnieuw opbouwen en de ommekeer is snel nodig!

❌❌❌
188 Reacties
55 Dagen lid
351 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids 7 miljoen te veel betaald voor Steijn. Borges speelt niet. Allemaal miljoenen de prullenbak in.

descheids
256 Reacties
14 Dagen lid
396 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Nou de hele 15mln van steijn is weggegooid geld. Totaal onzichtbaar. 11mln van Borges idd ook. En niet te vergeten zerrouki en ivanusec die ze terug krijgen. Wat een kapitaalvernietiging. Dat is een niveautje mislintat wat nog steeds gaande is op zuid.

❌❌❌
188 Reacties
55 Dagen lid
351 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids, Steijn zit op de top van zijn kunnen, beter word het hoogstwaarschijnlijk niet.

ERIMIR
3.714 Reacties
452 Dagen lid
38.147 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Europese wedstrijden zijn van andere orde. Steijn heeft weer niets laten zien.

Hahahahahaha en jullie dan
1.126 Reacties
824 Dagen lid
7.134 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@ERIMIR jawel de Rotterdamse brobbey te zijn hahahahahaha

Arena
985 Reacties
52 Dagen lid
2.319 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Steijn moet zich schamen. Eerder nog een ontzettend grote mond over alles en iedereen van z'n club terwijl ie zelf nauwelijks wat liet zien, en nu wéér totaal afwezig. Beschamend.

descheids
256 Reacties
14 Dagen lid
396 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@hahaha, ajax pakt tenminste nog flink geld op brobbey. Wie gaat er meer dan 4mln voor steijn betalen?

❌❌❌
188 Reacties
55 Dagen lid
351 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids, Steijn is klaar met zijn carrière na Feyenoord blessure gevoelig, loopt al op zijn tenen. Zit in de genen niet voor niets is M. Steijn op 27 jarige leeftijd noodgedwongen gestopt.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
560 Reacties
1.102 Dagen lid
4.878 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooie pot. Veel energie. Maar als je als Steijn zoveel mag schieten dan mag het wel gevaarlijker. Aston was beduidend efficienter. Deze inzet en houding kan resultaat opleveren in de overige wedstrijden. Goede scheids, jammer van het foutje bij de afgekeurde doelpunt. Gelijkspel was een goede weergave geweest vd veldverhoudingen.

descheids
256 Reacties
14 Dagen lid
396 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Mike, vergeet ook Ueda niet. Zoveel 100% kansen gemist, dat kan gewoon echt niet. Ueda had er zeker minimaal 2 moeten maken. Maar hij heeft het lastig tegen sterkere tegenstanders dan het rechterrijtje in de eredivisie.

ERIMIR
3.714 Reacties
452 Dagen lid
38.147 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat veel spelers de druk in een grote wedstrijd niet aankunnen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
560 Reacties
1.102 Dagen lid
4.878 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vond Ueda tegen goede verdedigers een hele goede pot spelen. Was balvast, en gaf goede assists (denk bijvoorbeeld aan het einde van de wedstrijd voor Valente). Hield continue het centrum bezig waardoor de bal kon worden teruggetrokken. Helaas had Steijn zijn bril niet op, hij schoot ze namelijk continue beroerd slecht in. En ja, hij had ook kansen maar ik telde er minder dan jullie waarschijnlijk. En ik denk dat inderdaad voor sommige het tempo (misschien niveau) te hoog was, en ze daardoor te slordig werden. Steijn was ondermaats, Moussa was ook niet goed. Read wilde te graag. Smal amper gezien (behalve aan het einde). Sauer heeft te weinig inhoud. En Valente deed het wel aardig, maar kon zich niet onderscheiden. Timber miste we toch ook wel. Targhalline was aardig, maar bracht ook weing extra.

Quarlon
823 Reacties
1.102 Dagen lid
3.531 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Mike goed verwoord Mike

❌❌❌
188 Reacties
55 Dagen lid
351 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die steijn doet me denken aan Brian rompoe en zijn YouTube interviews

Jurgen😎😎
1 Reactie
0 Dagen lid
0 Likes
Jurgen😎😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Speelt prima wedstrijd creëert 20 kansen 0 goals en dan zuur 2 goals tegen

Hahahahahaha en jullie dan
1.126 Reacties
824 Dagen lid
7.134 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@Jurgen😎😎 slaap lekker zuurtje en niet teveel janken janken

descheids
256 Reacties
14 Dagen lid
396 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@jurgen, daarom is feijenoord maar een club in de marge. Elke keer vernederd in Europa en alleen in de eredivisie kunnen winnen van clubs in het rechterrijtje. Tsja Niet goed genoeg voor de CL, niet goed genoeg voor de spek en bonen league. Het is een pijnlijk verhaal. Middelmatigheid op zijn best bij feijenoord. Van persie moet nog veel leren, genadig zijn en hopen op de zegen van Hake.

Quarlon
823 Reacties
1.102 Dagen lid
3.531 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Erg jammer dit. Feyenoord speelde best goed en had zeker meer verdiend, ondanks de nederlaag geeft dit toch enig vertrouwen

descheids
256 Reacties
14 Dagen lid
396 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een gelijkspel was wel verdiend geweest. Feijenoord mist echt een afmaker in de spits. Dat is al meerdere seizoenen een probleem nu.

Quarlon
823 Reacties
1.102 Dagen lid
3.531 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids Gimenez was wel een goede. Nu is het inderdaad minder

Feyenoord - Aston Villa

Feyenoord
0 - 2
Aston Villa
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Emiliano Buendía

Emiliano Buendía
Aston Villa
Team: Aston Villa
Leeftijd: 28 jaar (25 dec. 1996)
Positie: AM (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Aston Villa
5
1
2024/2025
Leverkusen
11
2
2024/2025
Aston Villa
12
0
2023/2024
Aston Villa
0
0

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Dinamo Zagreb
2
4
6
2
Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
2
3
6
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Braga
2
3
6
5
Lyon
2
3
6
6
Lille
2
2
6
7
Porto
2
2
6
8
Plzeň
2
3
4
9
Betis
2
2
4
10
Freiburg
2
1
4
11
Ferencváros
2
1
4
12
Panathinaikos
2
2
3
13
Celta
2
1
3
14
Basel
2
1
3
15
Go Ahead
2
0
3
16
Roma
2
0
3
17
Brann
2
0
3
18
Genk
2
0
3
19
Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahçe
2
-1
3
21
Ludogorets
2
-1
3
22
Sturm
2
-1
3
23
Stuttgart
2
-1
3
24
FCSB
2
-1
3
25
Nottm Forest
2
-1
1
26
Crvena zvezda
2
-1
1
27
Bologna
2
-1
1
28
Celtic
2
-2
1
29
PAOK
2
-2
1
30
Maccabi TA
2
-2
1
31
Nice
2
-2
0
32
Rangers
2
-2
0
33
Utrecht
2
-2
0
34
Feyenoord
2
-3
0
35
Salzburg
2
-3
0
36
Malmö
2
-4
0

Complete Stand

