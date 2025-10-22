Feyenoord - Panathinaikos en AZ - Slovan Bratislava vervroegd door storm Benjamin

De Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos wordt vervroegd. Door storm Benjamin acht Feyenoord het niet verantwoord om af te trappen om 18.45 uur. 'Op last van de autoriteiten' is het aanvangstijdstip vervroegd naar 16.30 uur.

Donderdagavond geldt in het westen van het land code oranje. Er wordt rekening gehouden met 'zeer zware windstoten'. Woensdagavond was de Rotterdamse driehoek in conclaaf over het eerder laten spelen van de wedstrijd.

"Op basis van de weersvoorspellingen – code Oranje, met een storm met mogelijk zeer zware windstoten tot boven de 100/120 kilometer per uur – is, na overleg tussen onder andere de UEFA en Feyenoord, vanavond besloten dat de wedstrijd alleen kan doorgaan wanneer deze morgen al om 16:30 uur begint", laat Feyenoord weten in een statement.

Domper voor fans

Voor veel fans zal dat een flinke domper zijn: minder mensen zullen nu naar het stadion kunnen gaan of de wedstrijd op tv kunnen bekijken. Feyenoord houdt rekening met de fans.

"Feyenoord realiseert zich dat deze wijziging zeer last-minute is en van invloed kan zijn op reeds gemaakte plannen, zeker voor supporters met een kaartje. Ook voor de club geldt echter dat hier sprake is van overmacht", geeft de club aan. "Feyenoord hoopt dat ondanks deze gewijzigde aanvangstijd toch zoveel mogelijk supporters erbij kunnen zijn om het elftal kunnen steunen."

Supporters die door deze wijziging niet aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijd tegen Panathinaikos, kunnen het aankoopbedrag van hun kaart terug claimen. Daarover komt Feyenoord begin volgende week met meer informatie.

Ook AZ - Slovan Bratislava vervroegd

De Conference League-wedstrijd tussen AZ en Slovan Bratislava is vervroegd van 21.00 uur naar 18.45 uur, zo bevestigt AZ. De verwachting is dat storm Benjamin rond 23:00 uur het heftigst is in Noord-Holland met windstoten tot 100 kilometer per uur. "Indien het duel met de Slowaken om 21:00 uur zou beginnen, kan dat veiligheidsrisico's opleveren voor de terugreis van alle supporters", aldus AZ.

"Reeds bestelde tickets blijven geldig en geven toegang tot het duel om 18:45 uur. AZ zal in de loop van volgende week terugkomen op een eventuele tegemoetkoming voor de supporters die de wedstrijd niet kunnen bijwonen door de omstandigheden. AZ neemt contact op met deze groep supporters", laat de Alkmaarse club verder weten.