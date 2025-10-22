Live voetbal

Feyenoord - Panathinaikos en AZ - Slovan Bratislava vervroegd door storm Benjamin

Ayase Ueda Feyenoord
Foto: © Imago
Dominic Mostert
22 oktober 2025, 22:47   Bijgewerkt: 23:11

De Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos wordt vervroegd. Door storm Benjamin acht Feyenoord het niet verantwoord om af te trappen om 18.45 uur. 'Op last van de autoriteiten' is het aanvangstijdstip vervroegd naar 16.30 uur.

Donderdagavond geldt in het westen van het land code oranje. Er wordt rekening gehouden met 'zeer zware windstoten'. Woensdagavond was de Rotterdamse driehoek in conclaaf over het eerder laten spelen van de wedstrijd.

"Op basis van de weersvoorspellingen – code Oranje, met een storm met mogelijk zeer zware windstoten tot boven de 100/120 kilometer per uur – is, na overleg tussen onder andere de UEFA en Feyenoord, vanavond besloten dat de wedstrijd alleen kan doorgaan wanneer deze morgen al om 16:30 uur begint", laat Feyenoord weten in een statement.

Domper voor fans

Voor veel fans zal dat een flinke domper zijn: minder mensen zullen nu naar het stadion kunnen gaan of de wedstrijd op tv kunnen bekijken. Feyenoord houdt rekening met de fans.

"Feyenoord realiseert zich dat deze wijziging zeer last-minute is en van invloed kan zijn op reeds gemaakte plannen, zeker voor supporters met een kaartje. Ook voor de club geldt echter dat hier sprake is van overmacht", geeft de club aan. "Feyenoord hoopt dat ondanks deze gewijzigde aanvangstijd toch zoveel mogelijk supporters erbij kunnen zijn om het elftal kunnen steunen."

Supporters die door deze wijziging niet aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijd tegen Panathinaikos, kunnen het aankoopbedrag van hun kaart terug claimen. Daarover komt Feyenoord begin volgende week met meer informatie.

Ook AZ - Slovan Bratislava vervroegd

De Conference League-wedstrijd tussen AZ en Slovan Bratislava is vervroegd van 21.00 uur naar 18.45 uur, zo bevestigt AZ. De verwachting is dat storm Benjamin rond 23:00 uur het heftigst is in Noord-Holland met windstoten tot 100 kilometer per uur. "Indien het duel met de Slowaken om 21:00 uur zou beginnen, kan dat veiligheidsrisico's opleveren voor de terugreis van alle supporters", aldus AZ.

"Reeds bestelde tickets blijven geldig en geven toegang tot het duel om 18:45 uur. AZ zal in de loop van volgende week terugkomen op een eventuele tegemoetkoming voor de supporters die de wedstrijd niet kunnen bijwonen door de omstandigheden. AZ neemt contact op met deze groep supporters", laat de Alkmaarse club verder weten.

descheids
432 Reacties
34 Dagen lid
648 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voor het eerst in de geschiedenis gaat het een keer stormen in de kuip, gaan ze de wedstrijd verplaatsen. Dus weer een stille kuip zonder sfeer. Gemiste kans.

Zadkine
322 Reacties
656 Dagen lid
3.085 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids waarom? Is je haat zo groot en de liefde voor je eigen club zo klein

Veluwe
1 Reactie
0 Dagen lid
0 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

kleuter

😂jurgen😂
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
😂jurgen😂
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@zadkine Deze jongen krijgt van de redactie zo verschrikkelijk veel ruimte om maar te blijven zieken hier elke dag bij Feyenoord artikelen is echt ongelooflijk. En dan zichzelf afvragen waarom iedereen een hekel aan hem heeft

descheids
432 Reacties
34 Dagen lid
648 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen, als jij je een keer weet te gedragen dan is er misschien hoop. En moet zeggen dat deze reactie normaler is dan je altijd schrijf. Maar ik zie dat je weer een nieuw account hebt?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
719 Reacties
1.122 Dagen lid
4.473 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@deschijtert : hypocriet

Geus
175 Reacties
934 Dagen lid
704 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Boycotten! @redactie: mail maar als hij definitief geblokkeerd is!. Op IP adres. Al eerder aangegeven, kan het jullie uitleggen hoe het moet. Tot ziens! Triest! Dat zouden veel meer accounts moeten doen. En dan heeft die DKRW het nog goed voor met mijn club. Toch top 2😍

TripleXXX
31 Reacties
22 Dagen lid
40 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@😂jurgen😂 eens, alsof die er zelf werkt…. @fcupdate doe hier eens wat aan, teveel haat op deze website door oa deze man.

12deman
636 Reacties
115 Dagen lid
507 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Verplaatsen? Aflassen psv op 6 punten zetten

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Feyenoord - Panathinaikos

Feyenoord
18:45
Panathinaikos
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Dinamo Zagreb
2
4
6
2
Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
2
3
6
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Braga
2
3
6
5
Lyon
2
3
6
6
Lille
2
2
6
7
Porto
2
2
6
8
Plzeň
2
3
4
9
Betis
2
2
4
10
Freiburg
2
1
4
11
Ferencváros
2
1
4
12
Panathinaikos
2
2
3
13
Celta
2
1
3
14
Basel
2
1
3
15
Go Ahead
2
0
3
16
Roma
2
0
3
17
Brann
2
0
3
18
Genk
2
0
3
19
Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahçe
2
-1
3
21
Ludogorets
2
-1
3
22
Sturm
2
-1
3
23
Stuttgart
2
-1
3
24
FCSB
2
-1
3
25
Nottm Forest
2
-1
1
26
Crvena zvezda
2
-1
1
27
Bologna
2
-1
1
28
Celtic
2
-2
1
29
PAOK
2
-2
1
30
Maccabi TA
2
-2
1
31
Nice
2
-2
0
32
Rangers
2
-2
0
33
Utrecht
2
-2
0
34
Feyenoord
2
-3
0
35
Salzburg
2
-3
0
36
Malmö
2
-4
0

Complete Stand

