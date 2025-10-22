Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft woensdag een flinke opsteker ontvangen. Sterkhouders en hebben de groepstraining van de Rotterdammers weer hervat. Het is nog onduidelijk of het tweetal klaar is voor wedstrijdminuten in het Europa League-treffen tegen Panathinaikos, maar het duel tegen PSV lijken ze wel te halen.

Watanabe keerde niet fit terug van de interlandperiode met Japan, waarin hij tweemaal negentig minuten speelde. De rechtsbenige centrale verdediger moest daardoor het duel met Heracles Almelo van afgelopen zondag, dat door bezoekers met 0-7 gewonnen werd, laten schieten. Timber liep tegen FC Groningen van 28 september een enkelblessure op en moest zich daarom ook afmelden voor het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie had de hoop dat Timber weer aan kon sluiten voor de uitwedstrijd in Almelo, maar de middenvelder bleek toch niet fit genoeg. In aanloop naar het duel met de hekkensluiter trainde de middenvelder wel voor een deel mee, maar het was nog niet voldoende om afgelopen zondag mee te kunnen doen.

Zowel Watanabe als Timber hebben daags voor het Europa League-treffen tegen Panathinaikos de laatste training volledig meegedaan, zo meldt Rijnmond. Het duo zou dan ook hun rentree kunnen maken tegen de Griekse topclub. Of dat gaat gebeuren is niet bekend, aangezien Van Persie ook de topper tegen PSV in zijn achterhoofd heeft.

Moder traint nog altijd apart

Wie nog niet van de partij is, is Jakub Moder. De Poolse middenvelder trainde nog apart van de groep en is daarom nog niet klaar om zijn rentree te maken. Moder ontbreekt het hele seizoen al vanwege een blessure. "Wij hebben heel lang nodig gehad om het probleem te achterhalen. Sinds kort is het probleem gevonden en volgens ons ook opgelost, maar dat heeft wel wat tijd nodig. Hij gaat nu echt richting de eindfase, maar dat heeft wel even tijd nodig. Voor het eerst sinds een week zijn die signalen wel heel positief", liet Van Persie weten in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Heracles.

