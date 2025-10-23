Henk Spaan keek dinsdagavond zijn ogen uit tijdens de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Napoli (6-2). De columnist van Het Parool spreekt lovend over onder meer en . Laatstgenoemde krijgt van Spaan een negen voor zijn optreden.

“Het weergaloze PSV deed me denken aan de periode Edström/Van der Kuijlen en aan het tijdperk Nilis/Van Nistelrooij”, schrijft de bekende Ajax-fan. “Exemplarisch was het spel van Jerdy Schouten. Hij begon met de herkenbare foute passes en pupillengedrag in duels (Spinazzola). Toen kwam zijn meedogenloze onderschepping, die de bal bij Perisic bracht en vervolgens Til, die de assist gaf op Saibari.”

Dat leidde voor Schouten tot een ‘psychologische doorbraak van onzekerheid naar zelfvertrouwen’, merkte Spaan. “Schouten maakte niet één fout meer. De handelingssnelheid kreeg een boost en aannames waren vlekkeloos. Hier speelde een international.”

Saibari heeft dat zelfvertrouwen altijd, ook als hij ‘matig’ speelt, schrijft Spaan. “Dat was nu niet zo. Saibari schitterde als nooit tevoren.” De spelmaker zette PSV op een 2-1 voorsprong en behoorde tot de uitblinkers in het Philips Stadion. “Dat gold ook voor Man en Til, die samen bijna Tillman heten”, grapt Spaan.