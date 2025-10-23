Live voetbal

Henk Spaan is lyrisch: 'Schouten beleeft psychologische doorbraak na pupillengedrag'

PSV-spelers Jerdy Schouten en Ismael Saibari
Foto: © Imago
Dominic Mostert
23 oktober 2025, 06:55

Henk Spaan keek dinsdagavond zijn ogen uit tijdens de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Napoli (6-2). De columnist van Het Parool spreekt lovend over onder meer Jerdy Schouten en Ismael Saibari. Laatstgenoemde krijgt van Spaan een negen voor zijn optreden.

“Het weergaloze PSV deed me denken aan de periode Edström/Van der Kuijlen en aan het tijdperk Nilis/Van Nistelrooij”, schrijft de bekende Ajax-fan. “Exemplarisch was het spel van Jerdy Schouten. Hij begon met de herkenbare foute passes en pupillengedrag in duels (Spinazzola). Toen kwam zijn meedogenloze onderschepping, die de bal bij Perisic bracht en vervolgens Til, die de assist gaf op Saibari.”

Artikel gaat verder onder video

Dat leidde voor Schouten tot een ‘psychologische doorbraak van onzekerheid naar zelfvertrouwen’, merkte Spaan. “Schouten maakte niet één fout meer. De handelingssnelheid kreeg een boost en aannames waren vlekkeloos. Hier speelde een international.”

Saibari heeft dat zelfvertrouwen altijd, ook als hij ‘matig’ speelt, schrijft Spaan. “Dat was nu niet zo. Saibari schitterde als nooit tevoren.” De spelmaker zette PSV op een 2-1 voorsprong en behoorde tot de uitblinkers in het Philips Stadion. “Dat gold ook voor Man en Til, die samen bijna Tillman heten”, grapt Spaan.

PSV - Napoli

PSV
6 - 2
Napoli
Gespeeld op 21 okt. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 28 jaar (12 jan. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
9
1
2024/2025
PSV
18
1
2023/2024
PSV
29
4
2022/2023
Bologna
33
0

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Bayern München
3
10
9
3
Inter
3
9
9
4
Arsenal
3
8
9
5
Real Madrid
3
7
9
6
Dortmund
3
5
7
7
Man City
3
4
7
8
Newcastle
3
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Liverpool
3
4
6
11
Chelsea
3
3
6
12
Sporting
3
3
6
13
Qarabağ
3
1
6
14
Galatasaray
3
-1
6
15
Spurs
3
1
5
16
PSV
3
2
4
17
Atalanta
3
-3
4
18
Marseille
3
2
3
19
Atlético
3
-1
3
20
Club Brugge
3
-2
3
21
Athletic
3
-3
3
22
Frankfurt
3
-4
3
23
Napoli
3
-5
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
3
-1
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Monaco
3
-3
2
28
Slavia
3
-3
2
29
Pafos
3
-4
2
30
Leverkusen
3
-5
2
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

