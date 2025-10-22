Live voetbal 4

Dest kwam te laat bij PSV door file veroorzaakt door optocht Napoli-fans

PSV-speler Sergino Dest
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
22 oktober 2025, 19:31   Bijgewerkt: 19:39

Sergiño Dest begon dinsdagavond niet in de basis bij PSV tegen Napoli (6-2) doordat hij te laat was. Het Eindhovens Dagblad weet waardoor de Amerikaan niet op tijd op de club was: hij stond in een file veroorzaakt door de optocht van Napoli-supporters richting het Philips Stadion.

Dest stond dinsdagavond niet in de basis bij PSV. De verdediger was een dag eerder aanwezig bij de persconferentie, waardoor iedereen ervan uitging dat hij aan de aftrap zou verschijnen. Doordat hij te laat op de club kwam, besloot Peter Bosz om Dest te straffen met een plek op de bank. Hij werd vervangen door Ryan Flamingo. In de 85ste minuut mocht de Amerikaan nog als invaller binnen de lijnen komen.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet nu waardoor het komt dat Dest zich te laat op de club meldde. De back stond namelijk in de file in de stad, die werd veroorzaakt door de optocht van Napoli-supporters richting het Philips Stadion. De clubwatcher benadrukt dat Dest wél op tijd zou zijn gekomen als hij geen last had gehad van de file.

Schouten voorkomt grote wijzigingen

Nadat Bosz had besloten om Dest niet op te stellen, heeft hij erover nagedacht om flink te gaan schuiven in zijn elftal. Volgens De Telegraaf was het echter aanvoerder Jerdy Schouten die zijn trainer daarin tegenhield. Bosz zou er namelijk aan gedacht hebben om Mauro Júnior van het middenveld naar rechtsback te halen en zijn aanvoerder dan door te schuiven naar het middenveld. Flamingo was dan als centrale verdediger gaan spelen. Naast Schouten raadden ook reserve-aanvoerders Mauro Júnior en Ivan Perisic Bosz aan niet te veel aan te passen.

avatar

Tuurlijk, heeft Napoli gedaan. Je kan nooit te laat komen wanneer je op tijd vertrekt.

Reacties

PSV - Napoli

PSV
6 - 2
Napoli
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Sergiño Dest

Sergiño Dest
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (3 nov. 2000)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
8
1
2024/2025
PSV
7
0
2023/2024
PSV
25
2
2023/2024
Barcelona
0
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Inter
3
9
9
3
Arsenal
3
8
9
4
Dortmund
3
5
7
5
Man City
3
4
7
6
Bayern München
2
6
6
7
Newcastle
3
6
6
8
Real Madrid
2
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Qarabağ
2
3
6
11
PSV
3
2
4
12
Spurs
2
1
4
13
Marseille
2
3
3
14
Club Brugge
2
2
3
15
Sporting
2
2
3
16
Frankfurt
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Atlético
3
-1
3
19
Chelsea
2
-1
3
20
Galatasaray
2
-3
3
21
Atalanta
2
-3
3
22
Napoli
3
-5
3
23
R. Union SG
3
-6
3
24
Juventus
2
0
2
25
Bodø/Glimt
2
0
2
26
Pafos
3
-4
2
27
Leverkusen
3
-5
2
28
Monaco
2
-3
1
29
Slavia
2
-3
1
30
Villarreal
3
-3
1
31
København
3
-4
1
32
Olympiakos
3
-7
1
33
Kairat
3
-8
1
34
Benfica
3
-5
0
35
Athletic
2
-5
0
36
Ajax
2
-6
0

