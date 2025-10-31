Live voetbal 1

Hoefkens hint op nieuwe keeperswissel bij NAC: 'Kans is groot dat Bielica gaat starten'

Carl Hoefkens
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
31 oktober 2025, 16:38

Carl Hoefkens bevestigt dat er opnieuw een keeperswissel in aantocht is bij NAC Breda. De Belgische trainer besloot vorige week nog om Kostas Lamprou het vertrouwen te geven, maar zegt daags voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles dat de kans groot is dat hij weer terugvalt op Daniel Bielica.

Lamprou (34) beleefde in de Eredivisiewedstrijd bij sc Heerenveen (3-3) en midweeks in het bekerduel met Heracles Almelo (1-4 verlies) geen vlekkeloze entree onder de NAC-lat. Bij meerdere tegendoelpunten maakte de geroutineerde Griek bepaald geen sterke indruk. Na de bekeruitschakeling toonde Lamprou zich dan ook al realistisch over het behoud van zijn basisplaats. "Ja, dat zou ik begrijpen", antwoordde de keeper toen ESPN hem vroeg of hij het terecht zou vinden als hij gepasseerd zou worden.

"De trainer beslist, dus er valt weinig te zeggen", vervolgde Lamprou zijn relaas. "Ik baal dan wel, want ik heb er keihard voor gewerkt. Ik kom van ver, want ik heb zes maanden zonder club gezeten en ze hebben me hier de kans gegeven", aldus de doelman.

Hoefkens lijkt de knoop inmiddels te hebben doorgehakt en komende speelronde opnieuw een wissel onder de lat te gaan doorvoeren. "De kans is groot dat Bielicia weer gaat starten", wordt de coach geciteerd door Voetbal International. De 26-jarige Pool verdedigde de eerste negen speelronden het doel van NAC en stapte niet één keer met een schone lei van het veld. In negen wedstrijden werd Bielica in totaal zestien keer gepasseerd.

