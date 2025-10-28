Nico Dijkshoorn heeft deze week een vernietigende column geschreven over het analistengilde in de Nederlandse voetballerij. Met name Wesley Sneijder komt er echt slecht van af in het betoog van de opiniemaker.

Dijkshoorn uit deze week in zijn column voor Voetbal International zijn ergernis over de manier waarop onder meer Ziggo Sport zijn analistenteam inricht. “Wie heeft ooit bedacht dat het een goed idee is om van iedere CL-avond een oudbakken reünie te maken van mensen die aan het begin van deze eeuw ooit met elkaar voetbalden?”, vraagt Dijkshoorn zich af. “En als je dan al zoiets bedenkt, eis dan in ieder geval dat ze als analist een woordenschat van boven de twintig woorden hebben.”

Dijkshoorn ziet een terugkerend trucje bij Sneijder: de oud-middenvelder grijpt in zijn analyses niet zelden terug naar zijn roemruchte spelerscarrière. “Wesley Sneijder ging meteen vol op het orgel. Hij had kort voor de wedstrijd nog even met die en die gebeld en die en die was weer een jongen die hij ook goed kende en Wesley wist precies hoe het eraan toeging in de spelerstunnel. Ik werd er een beetje verdrietig van. Wesley Sneijder zwelgt in nostalgie.”

Volgens Dijkhoorn vertoont Sneijder typisch gedrag wanneer hij op locatie wedstrijden analyseert lang het veld. “Wanneer hij vlak voor de wedstrijd met een microfoon in zijn hand op het veld staat, hoopt hij altijd net iets te hard dat de spelers hem tijdens de warming-up zullen herkennen”, vervolgt de columnist. “Het is vooral dat ik heb het allemaal meegemaakt en je hoeft me helemaal niets te vertellen-toontje waar ik helemaal gek van word. Natuurlijk is het soms ook een beetje vertederend. Hij wil zo graag coach worden van een grote club. Aan jonge voetballers vertellen hoe hij het allemaal deed. Hoe hij tijdens een WK met een speech in de rust de wedstrijd omkeerde. Maar Wesley is geen coach.”

“Ook zo schattig en vermoeiend tegelijk dat Wesley vlak voor de uitzending altijd even met wat bekende voetballers belt. Wat hij met die bekende voetballers heeft besproken, daar kom je niet achter. Je weet als kijker alleen dat hij even met die en die heeft gebeld”, vervolgt Dijkshoorn.

De volledige column van Nico Dijkshoorn over het analistengilde lees je op de website van Voetbal International.