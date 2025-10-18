was vrijdagavond met twee doelpunten goud waard voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen MVV Maastricht (3-1). De spits komt bij de hoofdmacht niet voor in de plannen van hoofdtrainer Ron Jans, maar inmiddels staat de deur voor een terugkeer bij het eerste toch weer op een kier.

Jans liet aan het begin van dit seizoen weten dat Ohio overbodig was bij FC Utrecht, vanwege de aanwezigheid van Sébastien Haller en David Min voorin. Vorige week liet Jans na een oefenwedstrijd tegen FC Groningen echter plots weten dat er een ‘kier in de deur’ zit. “Zijn houding is goed, hij traint goed”, zei Jans over Ohio.

Ohio wordt vrijdag na de wedstrijd tegen MVV bij ESPN geconfronteerd met de woorden van zijn trainer. Hij reageert: “Ja… Wat moet ik ervan zeggen? Ik werk dagelijks hard en doe de juiste dingen. Dat zal ik altijd blijven doen. De trainer weet: hij heeft hier een trainer die goals maakt. Dus als hij goals nodig heeft, weet hij mij te vinden. Het is uiteindelijk zijn keuze, hij is de baas. Hij weet dat hij hier een spits heeft die goals maakt en wedstrijden kan beslissen. Uiteindelijk moet hij de keuzes maken. De deur staat op een kiertje. Ik moet hem uiteindelijk open rammen. Het is aan mij. Ik ga goed blijven trainen, met de juiste houding. Gewoon mezelf blijven en goed blijven spelen bij Jong FC Utrecht.”

“Hij zei dat ik overbodig was”, roept Ohio de woorden van Jans aan het begin van dit seizoen in herinnering. “Dat zijn de woorden van de trainer. Ik vat dat soort dingen niet persoonlijk op, hoor. Uiteindelijk is voetbal een beetje business. De spelers en de staf hebben gekozen voor wat in hun ogen het beste is. Ik kan daar boos over worden, maar ik vat dat soort dingen niet persoonlijk op. Ik werk gewoon hard. Ik weet wat ik kan en wat ik kan toevoegen aan het team. Ik denk wel dat de deur nu op een kiertje staat door mijn goede werk en hoe ik de afgelopen maanden heb gewerkt. Ik ga zo door.”

De verslaggever vraagt Ohio of hij volgend weekend misschien alweer van de partij is bij het eerste. De spits probeert zich niet gek te laten maken. “Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik focus me daar niet op. Eerlijk gezegd focus ik me nu op de wedstrijden met Jong FC Utrecht. Ik wil het hier gewoon goed doen. Ik kan niet peilen wat de trainer wil of gaat beslissen. Als ik daar over ga nadenken, dan slaap ik niet. Ik blijf gewoon rustig. We zien het wel. Als het komt, dan komt het. Als het niet komt, heb ik ook geen stress.”