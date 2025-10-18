Live voetbal 25

Nottingham Forest zet Postecoglou al na acht wedstrijden op straat

Ange Postecoglou
Foto: © Imago
1 reactie
Frank Hoekman
18 oktober 2025, 16:01

Ange Postecoglou is zaterdagmiddag ontslagen door Nottingham Forest. Amper twintig minuten nadat de club met 3-0 verloor van Chelsea maakt de club het vertrek van de Australiër bekend.

Postecoglou (60) stond pas sinds 9 september jongstleden aan het roer bij Forest, dat de coach aanstelde na het ontslag van Nunu Espírito Santo. De man die Tottenham Hotspur vorig seizoen nog naar de eindzege van de Europa League leidde kreeg het echter geen moment aan het rollen in Nottingham. In de acht wedstrijden die de club onder zijn leiding afwerkte, pakte Postecoglou slechts twee punten. Dat gebeurde in het Premier League-duel met Burnley (1-1) en in de Europa League tegen Real Betis (2-2).

Artikel gaat verder onder video

Britse media speculeerden daarom al dat de toekomst van Postecoglou aan een zijden draadje hing. Zaterdag verloor de club op eigen veld kansloos van Chelsea, dat op het City Ground met 0-3 te sterk was. Twintig minuten na de wedstrijd maakt Nottingham bekend dat het einde verhaal is voor Postecoglou. "We kunnen bevestigen dat na een serie teleurstellende resultaten en optredens, Postecoglou per direct van zijn taken als hoofdtrainer is ontheven."

➡️ Meer Premier League nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jorrel Hato in het shirt van Chelsea

Jorrel Hato ligt onder vuur bij Chelsea-fans na bizarre actie

  • zo 5 oktober, 15:59
  • 5 okt. 15:59
Brian Brobbey

Engelse media uiten kritiek op Brobbey na duel met Manchester United

  • zo 5 oktober, 15:13
  • 5 okt. 15:13
Virgil van Dijk betreurt de 2-1 nederlaag van Liverpool bij Chelsea

Engelse media trekken pijnlijke conclusies na derde Liverpool-nederlaag op rij

  • zo 5 oktober, 07:55
  • 5 okt. 07:55
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
descheids
393 Reacties
30 Dagen lid
603 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is hij toch nog eerder weg dan slot, verrassend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
393 Reacties
30 Dagen lid
603 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is hij toch nog eerder weg dan slot, verrassend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nottm Forest - Chelsea

Nottingham Forest
0 - 3
Chelsea
Vandaag gespeeld om 13:30
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ange Postecoglou

Ange Postecoglou
Nottingham Forest
Team: Nottm Forest
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (27 aug. 1965)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
15
Leeds
7
-4
8
16
Brentford
7
-3
7
17
Nottm Forest
7
-7
5
18
Burnley
7
-8
4
19
West Ham
7
-10
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel