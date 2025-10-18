Ange Postecoglou is zaterdagmiddag ontslagen door Nottingham Forest. Amper twintig minuten nadat de club met 3-0 verloor van Chelsea maakt de club het vertrek van de Australiër bekend.

Postecoglou (60) stond pas sinds 9 september jongstleden aan het roer bij Forest, dat de coach aanstelde na het ontslag van Nunu Espírito Santo. De man die Tottenham Hotspur vorig seizoen nog naar de eindzege van de Europa League leidde kreeg het echter geen moment aan het rollen in Nottingham. In de acht wedstrijden die de club onder zijn leiding afwerkte, pakte Postecoglou slechts twee punten. Dat gebeurde in het Premier League-duel met Burnley (1-1) en in de Europa League tegen Real Betis (2-2).

Artikel gaat verder onder video

Britse media speculeerden daarom al dat de toekomst van Postecoglou aan een zijden draadje hing. Zaterdag verloor de club op eigen veld kansloos van Chelsea, dat op het City Ground met 0-3 te sterk was. Twintig minuten na de wedstrijd maakt Nottingham bekend dat het einde verhaal is voor Postecoglou. "We kunnen bevestigen dat na een serie teleurstellende resultaten en optredens, Postecoglou per direct van zijn taken als hoofdtrainer is ontheven."