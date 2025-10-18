Live voetbal 25

Foutje: Barcelona kent wereldgoal Witsel toe aan... Wijnaldum

Witsel
Foto: © Ziggo Sport
Frank Hoekman
18 oktober 2025, 16:51   Bijgewerkt: 17:06

De socialmedia-afdeling van FC Barcelona was zaterdagmiddag niet helemaal bij de les tijdens het thuisduel met streekgenoot Girona. De fraaie gelijkmaker van Axel Witsel, na twintig minuten spelen, wordt door het officiële X-account van Barça toegekend aan niemand minder dan Georginio Wijnaldum.

Bij Barcelona heeft Frenkie de Jong, die deze week zijn contract verlengde tot medio 2029, zoals gebruikelijk een basisplaats op het middenveld. Bij de opponent trof hij zijn voormalig Ajax-ploeggenoot Daley Blind, vanwege een blessure ontbreekt Donny van de Beek voorlopig bij Girona. Na een klein kwartier spelen kwam de regerend landskampioen op fraaie wijze op voorsprong in het thuisduel. Middenvelder Pedri dribbelde door het overvolle strafschopgebied en vond op fraaie wijze de hoek met een tegendraads schot: 1-0.

Amper vijf minuten later kwam Girona echter alweer langszij, en hoe. Een afgeslagen corner werd opnieuw voor het doel gekopt, daar stond de Belgische routinier Witsel (36) klaar om de bal met een knappe omhaal langs Barcelona-keeper Wojchiech Szczesny te werken: 1-1. Het X-account van Barcelona doet de treffer af met een korte tweet. "Goal Girona. Wijnaldum (1-1)", schreef de club op het sociale medium. De vele reacties op de tweet leidden ertoe dat de fout snel weer recht werd gezet.

