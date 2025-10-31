Live voetbal 2

Pasveer mist leiders binnen Ajax-selectie: 'Vertrek Henderson groot gemis'

Remko Pasveer
Foto: © Imago
31 oktober 2025, 17:02

Remko Pasveer erkent dat de huidige selectie van Ajax niet de kwaliteiten herbergt van de groep die hij in 2021 aantrof bij zijn komst in Amsterdam. Wat de doelman betreft ontbreekt het momenteel vooral aan leiderschap binnen de selectie: "In dat opzicht is het gemis van een type als Jordan Henderson groot."

Ajax nam de inmiddels 41-jarige Pasveer in de zomer van 2021 transfervrij over van Vitesse. Het waren andere tijden in Amsterdam. Erik ten Hag was nog trainer van een selectie die met onder meer Maarten Stekelenburg, Daley Blind, Nicolás Tagliafico en aanvoerder Dusan Tadic over meerdere leiders beschikte. Ruim vier jaar later ziet de selectie er heel anders uit, zo erkent Pasveer.

"Het is natuurlijk niet het Ajax van toen ik hier in mijn eerste jaar kwam. Dat is natuurlijk een groot verschil in leiders, karakters en kwaliteiten van spelers. Zo reëel moet je zijn.", aldus de keeper. "Er zitten zeker jongens bij die absoluut het talent hebben, maar belangrijk is dat we ook een bepaald leiderschap nodig hebben in het veld. Ik denk dat dat wel iets is waar we tekort aan komen, momenteel."

Pasveer krijgt vervolgens de vraag in hoeverre het gemis van Jordan Henderson, die afgelopen zomer de overstap naar Brentford maakte, zich doet voelen. "Het gaat mij niet puur om Henderson", reageert de keeper. "Kijk: Jordan was een leider in het veld, om het veld en op het trainingsveld. Je hebt bepaalde aanjagers nodig, die de boel scherp houden. Dat zit van nature in je of niet, dat is niet iets wat je vanuit jezelf gaat doen. Dus in dat opzicht is het gemis van zo'n type bij ons groot", verduidelijkt Pasveer.

