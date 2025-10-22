Wesley Sneijder vindt het ‘eeuwig zonde’ dat John Heitinga Ajax vooralsnog niet aan de praat krijgt, geeft hij aan bij Ziggo Sport. De analist bevestigt een uitspraak van de trainer van de Amsterdammers, die aangaf te weten dat Sneijder het beste met hem voor heeft.

In een interview met Ziggo Sport kreeg Heitinga de vraag of hij nog naar Sneijder heeft geluisterd. De oud-middenvelder was maandagavond bij Rondo erg kritisch op het spel van Ajax. “Ik weet dat Wesley het beste met me voor heeft”, antwoordt Heitinga. “Dat mensen een mening hebben, is prima. Dat Wes een mening heeft, is ook prima”, geeft de trainer aan, die herhaalt dat Sneijder het beste met hem voor heeft.

Artikel gaat verder onder video

Nadat het interview is getoond, krijgt Sneijder het woord in de studio van Ziggo Sport. “Hij zegt één ding heel erg goed: Ik denk dat Wesley het beste met mij voor heeft. Dat is het ook”, aldus de recordinternational van Oranje. “Ik vind het daarom ook eeuwig zonde dat dit soort dingen nu gebeuren”, doelt hij op het zwakke spel van Ajax. “Dan heb je een fantastische job gehad bij Liverpool naast Arne Slot, veel van geleerd. Dan zijn er soms momenten in bepaalde wedstrijden die net even iets anders vragen. Dan moet je schakelen. Hij noemt het naïef en anderen noemen het Amsterdamse bravoure, maar dat kan dan niet.”

Een goed voorbeeld vindt Sneijder de vorige Champions League-wedstrijd van Ajax, op bezoek bij Olympique Marseille (4-0). Daarin speelden de Amsterdammers achterin een-op-een, waarna de Fransen er enkele keren heel eenvoudig doorheen combineerden. “Dat weet je van tevoren. Wij gaven het voor de wedstrijd al aan en het lijkt mij sterk dat hij dat niet heeft gezien.”

Voor de wedstrijd bij Chelsea moet Heitinga volgens Sneijder een voorbeeld nemen aan de speelwijze van Benfica op Stamford Bridge. “Die zakten in en kregen daar dan grote kansen uit. Zo wil ik Ajax zien. Ajax heeft wel de spelers om ballen te veroveren en daar dan iets mee te doen”, aldus de oud-middenvelder. “Op het moment dat je de bal verovert, moet je de Amsterdamse bravoure laten zien. Maar je moet niet hoog drukzetten.”