Voetbalanalist René Wagelaar geeft Ajax geen schijn van kans tegen Chelsea. Bij Voetbaltijd van 1Twente zegt de oud-zaakwaarnemer dat Ajax beter niet naar Londen had kunnen vliegen omdat het toch een kansloze missie wordt voor de ploeg van trainer John Heitinga.

De vlag hangt er in Amsterdam momenteel allerminst rooskleurig bij. Heitinga staat flink onder druk bij Ajax, maar wordt desondanks nog gesteund door de clubleiding. Na negen speelronden heeft de club uit de hoofdstad al een achterstand van liefst negen punten op koploper Feyenoord. Bovendien wist Ajax meer dan de helft van de gespeelde wedstrijden niet te winnen: vier gelijke spelen en één nederlaag (0-2 tegen AZ afgelopen weekend).

Komend weekend wacht het geplaagde Ajax ook nog de lastige uitwedstrijd tegen FC Twente. Een duel waar Wagelaar naar uitkijkt. "Dat wordt leuk, echt. Ajax in de problemen, en niet een klein beetje dus dat wordt leuk", aldus de analist in het voetbalprogramma.

Eerst wacht Heitinga en co nog het lastige duel in de Champions League op bezoek bij Chelsea, waar de ploeg zijn eerste overwinning van deze jaargang in het miljardenbal wil behalen. "Komen de week (vandaag, red.) gaan ze naar Chelsea. Chelsea komt waarschijnlijk met de Onder 13. Dat ze Ajax toch wel iets kans willen geven, waarschijnlijk", sneert Wagelaar vilein naar Ajax. "Dat denk ik, maar dat is kansloos. Daar kun je beter niet naartoe vliegen. Maar dan Twente, ja zeg het maar."

"Twente is niet in topvorm en Ajax ook niet, zelfs nog minder, misschien wel. Dus zeg het maar. Het kan voor mij alle kanten op. Maar het wordt wel een leuke pot, volgens mij", gaat Wagelaar verder. Wel denkt de analist dat het uitmaakt dat Ajax midweeks nog in actie komt in de Champions Leauge. "Als jij daar met 4-0 of 5-0 eraf gaat, dan is het niet leuk om terug te vliegen zo."

Voormalig Telstar-verdediger Mitch Apau, te gast in het programma, mengt zich vervolgens ook in het verhaal. "Ik denk wel dat het uitmaakt als je een doordeweekse wedstrijd hebt, dat je dan in het weekend weer moet. Ergens in je achterhoofd speelt het toch wel mee, denk ik", vertelt hij. "Negatief of positief bedoel je?", vraagt Wagelaar. "Ik denk voor Twente positief", reageert Apau. Dat je toch weet van: ze hebben doordeweeks nog gespeeld. Dus ik denk dat het voor Twente wel iets beter is, laten we het maar zo zeggen. Het komt iets beter uit."

