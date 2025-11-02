neemt niets kwalijk na het puntenverlies van Ajax tegen sc Heerenveen (1-1). In de tweede helft liet Pasveer de bal glippen na een afstandsschot van Maas Willemsen, waardoor Václav Sejk de rebound kon benutten.

“Dit hoort erbij als keeper. Hij is ervaren genoeg om dit te verwerken. We hebben alle vertrouwen in hem”, maakt Godts duidelijk op de persconferentie. Net als John Heitinga is Godts tevreden over de eerste helft. “Het was niet super, maar wel prima. We gaven weinig weg en kwamen op een 1-0-voorsprong. Er was niks aan de hand. We kwamen ook normaal uit de kleedkamer, maar het was niet goed genoeg om de 2-0 of 3-0 te maken.”

Ajax was niet verrast door de wijze waarop Herenveen druk zette, vertelt de linksbuiten. “Ons middenblok stond goed en ons plan lukte. Het zat ‘m vooral in persoonlijke keuzes en fouten. Iedereen probeerde eronderuit te voetballen, maar fouten maken, hoort daarbij.” Het grootste probleem was volgens Godts dat Ajax ‘wel kansen kreeg om tot kansen te komen, maar geen kansen creëerde’.

“Daar gaat het telkens verkeerd. We kwamen er ook in de tweede helft een paar keer goed doorheen, maar dan was het laatste schot of de laatste pass net niet goed genoeg”, merkt de Belg op. “Hoe we dit gaan verwerken? Ik zeg het altijd, maar we moeten echt door. We wonnen vorige week en toen moesten we door. Nu spelen we gelijk en moeten we ook door.”

Met vier goals en vier assists is Godts persoonlijk wel bezig aan een goed seizoen. “Maar dat is bijna niks waard. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling is het goed, maar ik win liever met 4-0 zonder te scoren.”