Godts steunt blunderende Pasveer op de persconferentie

Ajax-keeper Remko Pasveer
Foto: © Imago
Dominic Mostert
2 november 2025, 08:25

Mika Godts neemt Remko Pasveer niets kwalijk na het puntenverlies van Ajax tegen sc Heerenveen (1-1). In de tweede helft liet Pasveer de bal glippen na een afstandsschot van Maas Willemsen, waardoor Václav Sejk de rebound kon benutten.

“Dit hoort erbij als keeper. Hij is ervaren genoeg om dit te verwerken. We hebben alle vertrouwen in hem”, maakt Godts duidelijk op de persconferentie. Net als John Heitinga is Godts tevreden over de eerste helft. “Het was niet super, maar wel prima. We gaven weinig weg en kwamen op een 1-0-voorsprong. Er was niks aan de hand. We kwamen ook normaal uit de kleedkamer, maar het was niet goed genoeg om de 2-0 of 3-0 te maken.”

Ajax was niet verrast door de wijze waarop Herenveen druk zette, vertelt de linksbuiten. “Ons middenblok stond goed en ons plan lukte. Het zat ‘m vooral in persoonlijke keuzes en fouten. Iedereen probeerde eronderuit te voetballen, maar fouten maken, hoort daarbij.” Het grootste probleem was volgens Godts dat Ajax ‘wel kansen kreeg om tot kansen te komen, maar geen kansen creëerde’.

“Daar gaat het telkens verkeerd. We kwamen er ook in de tweede helft een paar keer goed doorheen, maar dan was het laatste schot of de laatste pass net niet goed genoeg”, merkt de Belg op. “Hoe we dit gaan verwerken? Ik zeg het altijd, maar we moeten echt door. We wonnen vorige week en toen moesten we door. Nu spelen we gelijk en moeten we ook door.”

Met vier goals en vier assists is Godts persoonlijk wel bezig aan een goed seizoen. “Maar dat is bijna niks waard. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling is het goed, maar ik win liever met 4-0 zonder te scoren.”

  Gisteren, 23:27
  Gisteren, 23:00
  Gisteren, 22:38
Ajax - Heerenveen

Ajax
1 - 1
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
9
4
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
10
2
18
6
Sparta
10
-8
16

Complete Stand

