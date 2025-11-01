John Heitinga tilt niet te zwaar aan een moment tijdens Ajax – sc Heerenveen, met vierde official Kevin Puts in de hoofdrol. De trainer probeerde Puts in de slotfase tot bedaren te brengen, toen hij zich woedend bij de dug-out van Ajax meldde.

Wat gebeurde er precies?

In de 80ste minuut van de wedstrijd kreeg Ajax een vrije trap mee op eigen helft. Heerenveen-verdediger Maas Willemsen trok opzichtig aan het shirt van Oscar Gloukh, waarna Jannick van der Laan een vrije trap meegaf aan de Israëlische middenvelder van Ajax.

Op televisie was vervolgens geschreeuw hoorbaar aan de zijlijn. Daar bleek Keizer, de assistent van Ajax-hoofdtrainer John Heitinga, zich te beklagen over de arbitrage. Puts, vierde man van dienst, was daar echter absoluut niet van gediend.

Puts liep dreigend op Keizer af en sprong vervolgens uit zijn fel: “Ga nou zitten, joh! Het is de hele tijd dat gezeik met jou. Het is klaar! Blijf zitten, man!

De irritatie zat Puts overduidelijk hoog. Heitinga probeerde hem nog tot bedaren te brengen, maar Puts sloeg de rechterarm die de Ajax-trainer om hem heen had geslagen geïrriteerd van zich af.

Wat zegt Heitinga?

Een journalist vraagt Heitinga op de persconferentie: “Ik kon het niet helemaal goed zien, maar het leek aan het eind van de wedstrijd wel of jij de vierde man in bedwang hield. Wat gebeurde daar precies?” Heitinga grapt: “Ja, die moeten ook in bedwang gehouden worden.”

Op serieuzere toon: “Nee, ik weet het niet. Volgens mij was het iets met een van mijn assistenten. Een verkeerde keuze werd gemaakt door een scheidsrechter, en dan kunnen de emoties weleens wat hoger oplopen. Net zoals wij maken zij ook beslissingen, en is het niet altijd de juiste beslissing. Dan kan je ook weleens geïrriteerd raken.”

“Op dat moment was hij een klein beetje geïrriteerd”, aldus Heitinga. “Ik hield hem zeker niet in bedwang. Hij kan zich prima redden. Alleen ja, op dat moment wordt in onze ogen een verkeerde keuzes gemaakt. Maar goed, dat hoort ook bij het spelletje toch.”