Kenneth Taylor: 'Rare beslissing van scheidsrechter, vlak voor de 1-1'

Ajax-speler Kenneth Taylor
Foto: © Imago
1 november 2025, 19:05   Bijgewerkt: 19:29

Kenneth Taylor beklaagt zich na Ajaxsc Heerenveen (1-1) over een moment in de aanloop naar de gelijkmaker. De middenvelder keek ervan op dat arbiter Jannick van der Laan een scheidsrechtersbal gaf aan Heerenveen.

“Ik ben teleurgesteld natuurlijk met één punt, ja”, beschrijft Taylor voor de camera van ESPN zijn algehele gevoel. “We spelen geen grote wedstrijd, alleen... Ja, we staan 1-0 voor en dat moeten we gewoon vasthouden.”

Taylor: 'Geen grote wedstrijd'

Taylor geeft toe dat Ajax nooit heel dicht bij de 2-0 was. “We hebben een aantal kleine kansjes op de 2-0 gehad, alleen moet je de nul houden wil je deze wedstrijd te winnen, Het was geen grote wedstrijd, dan moeten we zorgen dat we hem gewoon over de streep trekken."

Hij vindt het ‘lastig’ om direct na de wedstrijd een verklaring te vinden voor de mindere wedstrijd. “We wisten wat Herenveen zou doen, hoog druk zetten en daar proberen we onderuit te voetballen. Uiteindelijk moet je ze ook complimenten geven, maar wij zijn ook slordig geweest aan de bal. Dan kom je ook niet lekker in de wedstrijd, denk ik."

Aanvoerder Luuk Brouwers van Heerenveen vond het gelijkspel terecht. Hoe kijkt Taylor daartegenaan? “Ja, ik vind het lastig. Ik moet zeggen, bij hun goal… Volgens mij pak ik hem in de hoek af. De scheids gaf hem uiteindelijk toch aan Herenveen. Dat vond ik een rare beslissing. Daaruit kwam wel de 1-1, alleen moet je die 1-0 vasthouden. Gewoon deze wedstrijd klaren en drie punten pakken."

Jannick van der Laan legde het spel stil vanwege een hoofdblessure bij Godts. Op het moment dat zijn fluitsignaal begon, had Heerenveen-speler Oliver Braude de bal aan de zijlijn. Gedurende het fluitsignaal pakte Taylor die af. De scheidsrechtersbal was voor Heerenveen en vijftien seconden later kwam Vaclav Sejk tot scoren.

ERIMIR
3.860 Reacties
482 Dagen lid
38.278 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Taylor moest geen excuses gaan zoeken. Het geloof van de spelers in deze trainer is niet meer aanwezig, anders hadden ze de 1-0 voorsprong wel over de streep getrokken.

Rob Bergers
0 Reacties
903 Dagen lid
0 Likes
Rob Bergers
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax spelers hebben toch altijd wat te zeiken als het niet gaat

Rob Bergers
0 Reacties
903 Dagen lid
0 Likes
Rob Bergers
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weghorst was weer bijna aan het janken bah bah

