Live voetbal 12

Weghorst laat grote frustratie over Godts blijken tegen Heerenveen

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
1 november 2025, 18:32

Wout Weghorst stoorde zich zaterdag tijdens Ajaxsc Heerenveen aan ploeggenoot Mika Godts. De spits kreeg de bal niet aangespeeld en liet zijn frustratie daarover blijken.

Twintig minuten voor tijd kwam Godts op aan de linkerflank. Gedekt door twee verdedigers liet hij na om Weghorst te bedienen, die vrij stond in het strafschopgebied. In plaats daarvan ging de bal even later naar Oscar Gloukh, wiens schot werd geblokt door Vasilios Zagaritis.

Spelers van Ajax claimden een penalty – zij meenden dat Zagaritis hands beging, waar geen sprake van was. Opvallend was dat Weghorst zich niet beklaagde over hands, maar met handgebaren liet blijken dat hij nog geïrriteerd was over de keuze van Godts.

Artikel gaat verder onder video

Een vergelijkbaar moment deed zich voor in de 78ste minuut, toen Oscar Gloukh opstoomde met de bal. Aan zijn linkerzijde stond Weghorst vrij, maar Gloukh liep door en liet zich van de bal zetten door Oliver Braude

Wout Weghorst is geïrriteerd door Mika Godts tijdens Ajax - sc Heerenveen
© ESPN

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ihattaren

Ihattaren krijgt kippenvel bij terugkeer in Philips Stadion: ‘Dat applaus raakt me enorm’

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Kenneth Perez met als inzet Fortuna-aanvaller Kaj Sierhuis

Perez smult van interview Sierhuis na PSV-Fortuna: 'Wil hem elke week wel horen'

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
Saibari PSV

Saibari helpt PSV in wedstrijd met twee gezichten langs Fortuna naar koppositie

  • Gisteren, 21:59
  • Gisteren, 21:59
1 reactie
Reageren
1 reactie
balletje rond
270 Reacties
1.016 Dagen lid
1.423 Likes
balletje rond
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

DORPSGEK

ERIMIR
3.860 Reacties
482 Dagen lid
38.278 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weghorst moet niet zeuren, hij werd gedekt en Gloukh stond vrij en dus was het de juiste keuze van Godts om hem de bal aan te spelen. Alleen liet Gloukh zich makkelijk de bal van hem afpakken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

balletje rond
270 Reacties
1.016 Dagen lid
1.423 Likes
balletje rond
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

DORPSGEK

ERIMIR
3.860 Reacties
482 Dagen lid
38.278 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weghorst moet niet zeuren, hij werd gedekt en Gloukh stond vrij en dus was het de juiste keuze van Godts om hem de bal aan te spelen. Alleen liet Gloukh zich makkelijk de bal van hem afpakken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Heerenveen

Ajax
1 - 1
sc Heerenveen
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
9
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
10
18
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18
6
Sparta
10
-8
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel