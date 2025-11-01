stoorde zich zaterdag tijdens Ajax – sc Heerenveen aan ploeggenoot . De spits kreeg de bal niet aangespeeld en liet zijn frustratie daarover blijken.

Twintig minuten voor tijd kwam Godts op aan de linkerflank. Gedekt door twee verdedigers liet hij na om Weghorst te bedienen, die vrij stond in het strafschopgebied. In plaats daarvan ging de bal even later naar Oscar Gloukh, wiens schot werd geblokt door Vasilios Zagaritis.

Spelers van Ajax claimden een penalty – zij meenden dat Zagaritis hands beging, waar geen sprake van was. Opvallend was dat Weghorst zich niet beklaagde over hands, maar met handgebaren liet blijken dat hij nog geïrriteerd was over de keuze van Godts.

Artikel gaat verder onder video

Een vergelijkbaar moment deed zich voor in de 78ste minuut, toen Oscar Gloukh opstoomde met de bal. Aan zijn linkerzijde stond Weghorst vrij, maar Gloukh liep door en liet zich van de bal zetten door Oliver Braude