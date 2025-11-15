Live voetbal 7

Oxlade-Chamberlain onthult: Henderson doet net alsof hij tegenstanders niet kent

Jordan Henderson van Brentford
Foto: © Imago
15 november 2025, 21:38

Jordan Henderson hanteert een strikte persoonlijke regel rondom wedstrijden, zo onthult Alex Oxlade-Chamberlain in Fozcast - The Ben Foster Podcast. De voormalig aanvoerder van Ajax weigert namelijk met zijn tegenstanders te spreken, ook als hij hier goed bevriend mee is.

Oxlade-Chamberlain vertelt in de podcast hoe Henderson altijd ineens heel afstandelijk werd als hij tegenover de middenvelder stond. “Ik was echt close met Hendo bij Jong Engeland en later bij het eerste elftal van Engeland. Maar als ik hem dan tegenkwam op een wedstrijddag en riep ‘Hendo!’, dan deed hij alsof hij me niet kende”, zo stelt The Ox. De 32-jarige rechtspoot legt uit dat hij op het volgende trainingskamp vroeg waarom Henderson zo reageerde.

Dat bleek allemaal aan een persoonlijke regel van Henderson te liggen. “Hij zei: ‘Praat niet tegen me op een wedstrijddag als ik tegen je speel.’ Toen wist ik: hij is dus zo’n jongen…” Volgens Oxlade-Chamberlain was Henderson na afloop van de wedstrijden altijd wel weer helemaal zichzelf.

Ben Foster sluit zich bij de woorden van zijn gesprekspartner aan. “Hendo was echt horror, hij was verschrikkelijk op dat vlak”, aldus de voormalig doelman. “Ja, ik haatte het om tegen hem te spelen, maar hield ervan om met hem samen te spelen. Hij is echt zo’n speler”, voegt Oxlade-Chamberlain eraan toe. “Hij neemt zijn werk echt serieus. Op het veld bestaat er dan gewoon even geen vriendschap.”

