Janse in Groningen pijnlijk herinnerd aan cruciale goal Blokzijl tegen Ajax: 'Waardeloos'

Thijmen Blokzijl en Dies Janse bedanken het publiek van FC Groningen
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
7 november 2025, 21:23

De van Ajax gehuurde Dies Janse (19) en Thijmen Blokzijl (20) vormen dit seizoen bij FC Groningen een piepjong maar toch uitstekend functionerend verdedigingsduo. In mei van dit jaar stonden de twee echter nog (indirect) tegenover elkaar in de Euroborg. Janse wordt niet graag aan die dag herinnerd, vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Tijdens de voorlaatste speelronde van het seizoen 2024/25 reisde Ajax af naar Groningen. De Amsterdammers leken door treffers van Anton Gaaei en Wout Weghorst een felbevochten 1-2 zege over de streep te gaan trekken, helemaal toen Luciano Valente in blessuretijd rood kreeg voor een harde overtreding op Jordan Henderson. In de negende minuut van de blessuretijd maakte Blokzijl uit een vrije trap van Mats Seuntjens echter de 2-2, waardoor Ajax op de ranglijst door PSV werd ingehaald - en dat terwijl de Amsterdammers enkele weken eerder nog negen punten voorsprong hadden en de landstitel bij wijze van spreken al konden ruiken. De Eindhovenaren zouden een paar dagen later de schaal definitief binnenslepen.

Janse maakte het bewuste duel tussen FC Groningen en Ajax mee als bankzitter. De jonge Zeeuw speelde vorig seizoen in totaal zes wedstrijden voor het Ajax van toenmalig trainer Francesco Farioli en besloot afgelopen zomer om op huurbasis naar Groningen te verkassen om de nodige speelminuten op het hoogste niveau te kunnen maken. In de Euroborg vormt hij een duo Blokzijl, de man die vorig seizoen dus zo'n cruciale rol speelde in de titelstrijd.

"Ik had me bij mijn komst hier voorgenomen om het er vooral niet over te gaan hebben, maar daar ontkom je helaas niet helemaal aan", zegt Janse in gesprek met VI. "Op de trainingen zitten Thijmen en ik ook altijd bij elkaar in een groepje voor de afwerkoefeningen. Toen vroeg ik een keer aan hem: Hoe vaak heb jij eigenlijk gescoord? Dat was maar één keer, en dat was dus die goal tegen Ajax. Waardeloos. Was ik ook meteen even klaar met hem en heb ik dat gesprek direct maar afgekapt", vertelt Janse.

0 reacties

Groningen - Ajax

FC Groningen
2 - 2
Ajax
Gespeeld op 14 mei 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2024/2025

Dies Janse

Dies Janse
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 19 jaar (17 jan. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
9
0
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
5
0
2024/2025
Jong Ajax
20
1

