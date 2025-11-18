Live voetbal

Loting van WK 2026 op 5 december: Oranje in Pot 1

Dit is wanneer de loting voor het WK 2026 plaatsvindt
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
18 november 2025, 23:25

Nu het Nederlands elftal definitief is geplaatst voor het WK, kan de voorpret echt beginnen. Binnenkort weet bondscoach Ronald Koeman met welke tegenstanders Oranje te maken krijgt op het WK. Wanneer vindt de loting precies plaats?

De loting voor het WK 2026 vindt op vrijdag 5 december plaats. De ceremonie begint om 12.00 uur lokale tijd in Washington D.C., ofwel 18.00 uur Nederlandse tijd. De locatie van de loting is het John F. Kennedy Center.

Artikel gaat verder onder video

Het Nederlands elftal heeft zich verzekerd van een plek in Pot 1, dankzij de 4-0 overwinning op Litouwen en het winnen van hun groep. In Pot 1 bevinden zich ook wereldkampioen Argentinië, Frankrijk, Engeland, Brazilië, Portugal en de gastlanden Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Deze landen kunnen elkaar niet kunnen treffen in de groepsfase.

Omdat nog niet alle gekwalificeerden bekend zijn, is de volledig potindeling nog niet duidelijk. Tot nu toe hebben 39 landen zich gekwalificeerd, die je hier vindt. De virtuele potindeling vind je in dit artikel.

Tijdens de lotingceremonie zal de FIFA ook de nieuwe 'Peace Prize' introduceren. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor vrede en het samenbrengen van mensen wereldwijd.

Grootste WK ooit

Het WK 2026 belooft het grootste WK ooit te worden, met 48 landen verdeeld over twaalf poules van vier teams. De top 2 van elke poule, samen met de beste acht nummers 3, gaan door naar de knock-outfase, die met 32 teams begint.

Waar hoop jij op tijdens de loting voor het WK 2026?

Laden...
197 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen

Discussie bij Vandaag Inside: welk cijfer verdient Ronald Koeman bij Oranje?

  • Gisteren, 22:35
  • Gisteren, 22:35
Johan Derksen

Derksen schaalt Reijnders hoger in dan De Jong: 'De absolute vedette van Oranje'

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
Jong Oranje-speler Wouter Goes

Wouter Goes slachtoffer van schandalige tackle van Muhammad Abu Rumi

  • Gisteren, 20:28
  • Gisteren, 20:28
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
VARcheck
93 Reacties
145 Dagen lid
42 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Let’s go and make some great memories!

Docker
39 Reacties
2 Dagen lid
76 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

NL kan dus echt sterke landen niet tegenkomen in de groepsfase. Dat is op zich gunstig, maar je moet eigenlijk als je een wk wil winnen wel van elk land willen en kunnen winnen. Stel dat je een wk wint maar je hebt allerlei sterke landen kunnen ontwijken door loting, dat vind ik maar niks. Maar tot nu toe heb ik het gevoel dat NL er vrij snel uitligt.

Voetbalfanaat
520 Reacties
1.089 Dagen lid
2.907 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker ben ik niet geheel met je eens want Nederland kan onder andere wel Spanje, Duitsland, Noorwegen (Met superspits Haaland), Kroatië en België tegen komen. Daarnaast heb je ook te maken met de landen uit zuid Amerika die ook vaak moeilijk te verslaan zijn, dus ook als groepshoofd kan je in een poule des doods terecht komen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

VARcheck
93 Reacties
145 Dagen lid
42 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Let’s go and make some great memories!

Docker
39 Reacties
2 Dagen lid
76 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

NL kan dus echt sterke landen niet tegenkomen in de groepsfase. Dat is op zich gunstig, maar je moet eigenlijk als je een wk wil winnen wel van elk land willen en kunnen winnen. Stel dat je een wk wint maar je hebt allerlei sterke landen kunnen ontwijken door loting, dat vind ik maar niks. Maar tot nu toe heb ik het gevoel dat NL er vrij snel uitligt.

Voetbalfanaat
520 Reacties
1.089 Dagen lid
2.907 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker ben ik niet geheel met je eens want Nederland kan onder andere wel Spanje, Duitsland, Noorwegen (Met superspits Haaland), Kroatië en België tegen komen. Daarnaast heb je ook te maken met de landen uit zuid Amerika die ook vaak moeilijk te verslaan zijn, dus ook als groepshoofd kan je in een poule des doods terecht komen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel