Dit is wanneer de loting voor het WK 2026 plaatsvindt

Nu het Nederlands elftal definitief is geplaatst voor het WK, kan de voorpret echt beginnen. Binnenkort weet bondscoach Ronald Koeman met welke tegenstanders Oranje te maken krijgt op het WK. Wanneer vindt de loting precies plaats?

De loting voor het WK 2026 vindt op vrijdag 5 december plaats. De ceremonie begint om 12.00 uur lokale tijd in Washington D.C., ofwel 18.00 uur Nederlandse tijd. De locatie van de loting is het John F. Kennedy Center.

Artikel gaat verder onder video

Het Nederlands elftal heeft zich verzekerd van een plek in Pot 1, dankzij de 4-0 overwinning op Litouwen en het winnen van hun groep. In Pot 1 bevinden zich ook wereldkampioen Argentinië, Frankrijk, Engeland, Brazilië, Portugal en de gastlanden Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Deze landen kunnen elkaar niet kunnen treffen in de groepsfase.

Omdat nog niet alle gekwalificeerden bekend zijn, is de volledig potindeling nog niet duidelijk. Tot nu toe hebben 39 landen zich gekwalificeerd, die je hier vindt. De virtuele potindeling vind je in dit artikel.

Tijdens de lotingceremonie zal de FIFA ook de nieuwe 'Peace Prize' introduceren. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor vrede en het samenbrengen van mensen wereldwijd.

Grootste WK ooit

Het WK 2026 belooft het grootste WK ooit te worden, met 48 landen verdeeld over twaalf poules van vier teams. De top 2 van elke poule, samen met de beste acht nummers 3, gaan door naar de knock-outfase, die met 32 teams begint.