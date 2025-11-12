Fenerbahçe heeft een officiële klacht ingediend bij de UEFA over Allard Lindhout, zo maken de Turken bekend op de clubwebsite. De Nederlandse scheidsrechter had vorige week de leiding over het Europa League-duel tussen Viktoria Plzen en Fenerbahçe (0-0), maar verzuimde volgens de bezoekers om in blessuretijd een strafschop te geven.

Fenerbahçe speelde vorige week in Tsjechië een wedstrijd in de Europa League tegen Viktoria Plzen. Beide ploegen kwamen niet tot scoren, maar volgens de Turken ligt de schuld daarvan bij Lindhout. In blessuretijd werd Jhon Durán namelijk weggestuurd door Fred en leek de spits een goede kans te krijgen voor de enige treffer in de wedstrijd, maar een verdediger van Plzen trok hem aan zijn broek.

Waar Lindhout in eerste instantie geen strafschop gaf, was er volgens videoscheidsrechter Dennis Higler wel degelijk sprake van een overtreding. De VAR riep zijn collega naar het scherm, maar de scheidsrechter op het veld bleef bij zijn beslissing. Daardoor kwam er, tot grote woede van Fenerbahçe, geen strafschop.

Inmiddels hebben de Turken een klacht ingediend bij de UEFA tegen Lindhout, zo laat het weten in een verklaring. "In onze oproep vragen we aandacht voor de algehele leiding van de scheidsrechter over de wedstrijd en de verkeerde beslissingen die rechtstreeks van invloed waren op de uitslag. Wij hebben de UEFA verzocht de incidenten met de vereiste ernst en urgentie te onderzoeken", klinkt het. De Europese bond en Lindhout hebben nog niet gereageerd op de klacht.