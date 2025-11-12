Live voetbal

Fenerbahçe dient klacht in tegen Lindhout bij UEFA

Allard Lindhout
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 november 2025, 05:55   Bijgewerkt: 11 november 2025, 16:57

Fenerbahçe heeft een officiële klacht ingediend bij de UEFA over Allard Lindhout, zo maken de Turken bekend op de clubwebsite. De Nederlandse scheidsrechter had vorige week de leiding over het Europa League-duel tussen Viktoria Plzen en Fenerbahçe (0-0), maar verzuimde volgens de bezoekers om in blessuretijd een strafschop te geven.

Fenerbahçe speelde vorige week in Tsjechië een wedstrijd in de Europa League tegen Viktoria Plzen. Beide ploegen kwamen niet tot scoren, maar volgens de Turken ligt de schuld daarvan bij Lindhout. In blessuretijd werd Jhon Durán namelijk weggestuurd door Fred en leek de spits een goede kans te krijgen voor de enige treffer in de wedstrijd, maar een verdediger van Plzen trok hem aan zijn broek.

Artikel gaat verder onder video

Waar Lindhout in eerste instantie geen strafschop gaf, was er volgens videoscheidsrechter Dennis Higler wel degelijk sprake van een overtreding. De VAR riep zijn collega naar het scherm, maar de scheidsrechter op het veld bleef bij zijn beslissing. Daardoor kwam er, tot grote woede van Fenerbahçe, geen strafschop.

Inmiddels hebben de Turken een klacht ingediend bij de UEFA tegen Lindhout, zo laat het weten in een verklaring. "In onze oproep vragen we aandacht voor de algehele leiding van de scheidsrechter over de wedstrijd en de verkeerde beslissingen die rechtstreeks van invloed waren op de uitslag. Wij hebben de UEFA verzocht de incidenten met de vereiste ernst en urgentie te onderzoeken", klinkt het. De Europese bond en Lindhout hebben nog niet gereageerd op de klacht.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa

Van Persie maakt tijdens Stuttgart – Feyenoord pijnlijk statement naar 7 spelers

  • za 8 november, 12:11
  • 8 nov. 12:11
Robin van Persie met spelers van Feyenoord

Feyenoord neemt in statement afstand van misdragende supporters in Stuttgart

  • vr 7 november, 14:16
  • 7 nov. 14:16
Anis Hadj Moussa en Maximilian Mittelstadt

Duitse media geven toe: Stuttgart had rode kaart kunnen krijgen tegen Feyenoord

  • vr 7 november, 07:52
  • 7 nov. 07:52
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Plzeň - Fenerbahçe

Viktoria Plzen
0 - 0
Fenerbahçe
Gespeeld op 6 nov. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Ferencváros
4
4
10
4
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
5
Braga
4
4
9
6
Aston Villa
4
4
9
7
Lyon
4
3
9
8
Plzeň
4
4
8
9
Betis
4
4
8
10
PAOK
4
3
7
11
Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
Genk
4
1
7
14
Porto
4
0
7
15
Fenerbahçe
4
0
7
16
Panathinaikos
4
1
6
17
Basel
4
1
6
18
Roma
4
1
6
19
Lille
4
0
6
20
Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead
4
-1
6
22
Young Boys
4
-4
6
23
Nottm Forest
4
1
5
24
Bologna
4
0
5
25
Crvena zvezda
4
-2
4
26
Sturm
4
-2
4
27
Celtic
4
-3
4
28
Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord
4
-3
3
30
Ludogorets
4
-4
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
4
-7
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel