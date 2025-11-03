Stadion Feijenoord gaat extra aandelen uitgeven, die door Feyenoord voor 3,7 miljoen euro zullen worden gekocht, zo maakt het stadion bekend. De club breidt het belang in het stadion daarmee uit tot 95 procent. Als de andere aandeelhouders akkoord zijn met een statutenwijziging, zet Feyenoord de volgende stap om club en stadion een te maken.

Feyenoord speelt al sinds 1937 zijn thuiswedstrijden in De Kuip, maar is al jarenlang huurder van het stadion. De Rotterdammers willen het stadion graag zelf in beheer krijgen. Stadion Feijenoord meldt maandag dat er na een 'zorgvuldig proces' is vastgesteld dat eenwording mogelijk is. Om dit te realiseren, wil het stadionbestuur nieuwe aandelen gaan uitgeven. Feyenoord wil voor de eenwording namelijk het grootste deel van de aandelen bezitten, maar de huidige aandeelhouders eisen een hoger bedrag dan de koploper van de Eredivisie wil betalen. Als de aandeelhouders akkoord gaan met een statutenwijziging, kan Feyenoord voor 3,7 miljoen euro de nieuwe aandelen verkrijgen, waarmee het belang in het stadion uitgebreid wordt naar 95 procent.

Feyenoord moet 41 miljoen extra investeren in De Kuip

Wanneer dit gebeurt, zal Feyenoord de verplichting aangaan ieder jaar een extra bedrag in het stadion te investeren. Die som zal tussen de drie en vijf miljoen euro komen te liggen. In totaal moet Feyenoord dan 41 miljoen euro extra investeren gedurende negen jaar. Dat komt bovenop het reguliere meerjarenonderhoudsplan van zo'n 28 miljoen euro.

Te Kloese blij met deze stap

"We weten allemaal, Feyenoord is De Kuip en De Kuip is Feyenoord", geeft Dennis te Kloese aan. "De beoogde eenwording is daarom niet meer dan logisch. Het is het beste voor Feyenoord, en het beste voor De Kuip. Er wordt al jaren over het stadion gesproken. Nu zijn de plannen rond, inclusief een solide financieel fundament. Met deze stap kan Feyenoord echt baas in eigen huis worden, wat goed nieuws is voor onze hele voetbalorganisatie, voor onze supporters en al onze andere partners."

"Het borgt niet alleen de continuïteit van het stadion, maar ook de unieke identiteit van Feyenoord", gaat de algemeen directeur verder. "Dit past helemaal bij het verder uitbouwen van onze positie als internationale topclub met Rotterdams karakter. Met aansprekende prestaties op het veld en verbeteringen in en rondom het stadion, verbinden we ons almaar groeiende Legioen en stijgend aantal partners met De Kuip als het kloppend hart van verleden, heden en toekomst van Feyenoord."