Van Persie kritisch op Sauer: 'Dat is veel te weinig'

Ueda, Valente en Sauer vieren een goal bij Heracles - Feyenoord
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
25 november 2025, 16:20

Robin van Persie verwacht qua doelpunten en assists veel meer van Leo Sauer bij Feyenoord. De oefenmeester vindt dat de negentienjarige linksbuiten zich goed ontwikkelt, maar dat het nog ontbreekt aan efficiëntie.

Sauer heeft grote schoenen te vullen bij Feyenoord, aangezien hij de opvolger is van Igor Paixão. De Braziliaan trok afgelopen zomer de deur in Rotterdam achter zich dicht om een transfer te maken naar het Franse Olympique Marseille. Sauer speelde dit seizoen twaalf competitiewedstrijden voor Feyenoord en was daarin pas goed voor één doelpunt en twee assists.

"Ik vind dat Leo eigenlijk heel veel impact heeft op onze manier van spelen, maar als je sec kijkt naar zijn assists en doelpunten, is dat veel te weinig", aldus een kritische Van Persie in gesprek met Voetbal International. "Zeker ook als je ziet hoeveel dreiging en hoeveel diepgang hij heeft zonder bal. Dat is meteen een belangrijk actiepunt, want hij kan met zijn snelheid nog veel meer doen zonder bal. In feite doet Leo dus best veel goed, tot het strafschopgebied."

Overigens benadrukt Van Persie dat het neit alleen maar gaat om de droge cijfers van zijn aanvallers. "We zijn ook bezig met: hoe is je lichaamshouding op de momenten dat het er écht om gaat in het veld? Dit is ook het moeilijkste voor een aanvaller: op hoge snelheid overzicht houden en de juiste keuzes maken, of: op de juiste momenten inspelen en doorbewegen. Of: in het strafschopgebied van de tegenstander, waar de weerstand toch het grootste is, beslissend kunnen zijn. Wij geloven er allemaal in dat 't erin zit en eraan zit te komen bij Leo. Dat is ook de reden dat we constant bezig blijven met hem", besluit de oefenmeester.

Leo Sauer

Leo Sauer
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (16 dec. 2005)
Positie: A, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
1
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
13
2
2021/2022
Žilina II
5
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20

Complete Stand

