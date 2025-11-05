Live voetbal 11

Heitinga geeft uiterst onduidelijke uitleg over basisplaats Youri Regeer

John Heitinga voorafgaand aan Ajax - Galatasaray
5 november 2025, 20:52

De basisplaats voor Youri Regeer bij de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray maakt de tongen los. Regeer speelt naar verluidt hangend op rechts, een plek waar hij nog niet eerder werd opgesteld. John Heitinga wil in het interview voorafgaand aan het duel niks prijsgeven over zijn opstelling.

LIVE Champions League | Opstelling Ajax bekend: zeer opvallende positie voor Regeer

Regeer speelde voorheen voornamelijk als rechtsback of controleur, maar woensdagavond lijkt de 22-jarige speler hangend op rechts te starten.

Sam van Royen (Ziggo Sport) vraagt zich af of Regeer start op het middenveld. “Je zal Regeer zeker op het middenveld zien”, reageert Heitinga direct. “Waar zien we hem nog meer dan?”, vraagt de journalist vervolgens. De trainer van Ajax antwoordt stellig: “Op het middenveld.”

Eerder op de avond sijpelden geluiden door over een rol als hangende rechtsbuiten voor Regeer. Daarmee confronteert Van Royen Heitinga, die in de lach schiet. “Je gaat het allemaal zien. We willen een extra middenvelder creëren, hoe dat eruit komt te zien, zien jullie straks”, aldus Heitinga.

Van Royen doet tot slot nog een poging om een hint over de opstelling uit Heitinga te krijgen: “Dus Mika Godts start in principe als linksbuiten?” Wederom lacht Heitinga: “Jullie gaan het zo zien.”

FCJel
543 Reacties
823 Dagen lid
4.740 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou gaan we t krijgen, hij heeft weer wat gevonden hoor

12deman
667 Reacties
129 Dagen lid
553 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kameraden hij wil de lange bal op Regeer spelen. Originaliteit een 10. Zo speelde Slot met Nieuwkoop ooit.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Ajax - Galatasaray

Ajax
21:00
Galatasaray
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

