is niet tevreden met zijn eerste maanden bij FC Groningen, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De negentienjarige middenvelder wordt door PSV verhuurd aan de competitiegenoot, maar speelde pas 135 minuten sinds zijn transfer.

Land geldt als een van de grootste talenten van PSV. Omdat hij bij de Eindhovenaren flink wat concurrentie had, was er weinig uitzicht op speeltijd. Daardoor besloot de regerend kampioen om de middenvelder te verhuren. Tot dusver moet hij het echter ook in Groningen vooral met een reserverol doen. In de Eredivisie speelde hij 116 minuten voor de noorderlingen, terwijl hij ook negentien minuten maakte in de KNVB Beker.

Artikel gaat verder onder video

“Heel eerlijk: dit is natuurlijk niet helemaal wat ik ervan had verwacht”, zo blikt Land terug op zijn eerste maanden in de Euroborg. Toch laat hij zich niet uit het veld slaan. “Ik probeer wel gewoon mijn ding te blijven doen en de kansen die ik krijg zo goed mogelijk te benutten, maar verder heb ik er ook niet zo heel veel invloed op, denk ik, omdat het team best goed presteert.” Dat laat zijn trainer Dick Lukkien ook aan hem weten. “Alles wat ik kan doen is mezelf blijven ontwikkelen op de trainingen, zorgen dat ik beter word en het dan laten zien als ik een kans krijg. In die situatie zit ik op dit moment en daar moet ik mee dealen.”

Op dit moment krijgen Stije Resink en Tika de Jonge de voorkeur boven Land op het middenveld en dat doen zij met verve. De PSV-huurling ziet dat ook en begrijpt waarom hij momenteel geen basisplaats heeft. “Maar je denkt op dit soort momenten toch ook aan jezelf. Je wil het beste voor jezelf, je wil gewoon op dat veld staan. Maar goed, we zien een goed draaiend FC Groningen, dus dan komen er ook geen wijzigingen in de basiself, zo simpel is het.” Ook bij PSV hebben ze hier begrip voor. “Het is niet zo dat zij heel erg lopen te pushen van ‘waarom sta je niet in de basis?’. Het is voor iedereen wel duidelijk.”