Olympiakos - PSV op tv: CL-duel gratis te zien via Ziggo Sport

Olympiakos - PSV
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 november 2025, 10:59

PSV gaat in de vierde speelronde van de competitiefase van de Champions League op bezoek bij Olympiakos. De Eindhovenaren hopen de knappe 6-2 zege op Napoli een vervolg te kunnen geven in Griekenland. Ziggo Sport zendt Olympiakos - PSV op dinsdag 4 november live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Olympiakos - PSV?

Het duel in het Georgios Karaiskákisstadion begint om 21.00 uur. De UEFA heeft de Franse scheidsrechter Clément Turpin aangesteld om het duel tussen Olympiakos en PSV in goede banen te leiden.

Hoe staat Olympiakos ervoor in de Champions League?

De ploeg van José Luis Mendilibar begon de Champions League-campagne met een 0-0 gelijkspel in eigen huis tegen Pafos FC. In de wedstrijden daarna ging Olympiakos eerst met 2-0 onderuit bij Arsenal, waarna een 6-1 nederlaag bij FC Barcelona volgde. Met één punt uit drie duels staan de Grieken op plek 33 in de competitiefase van de Champions League.

PSV heeft na een nederlaag in eigen huis tegen Union Sint-Gillis (1-3), een gelijkspel bij Bayer Leverkusen (1-1) en een ruime thuiszege op Napoli (6-2) vier punten in het miljardenbal. De ploeg van Peter Bosz bezet daarmee de zestiende plaats.

Op welke zender wordt Olympiakos - PSV uitgezonden?

Het duel tussen Olympiakos en PSV is rechtstreeks te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de provider te vinden op kanaal 14.

Zo kijk je tóch gratis naar Olympiakos - PSV als je geen Ziggo-klant bent

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen Olympiakos en PSV gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Welk resultaat verwacht jij bij Olympiakos - PSV?

  • Gisteren, 22:59
  • 1 nov. 14:07
  • 1 nov. 11:07
Olympiakos - PSV

Olympiakos Piraeus
21:00
PSV
Wordt gespeeld op 4 nov. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Bayern München
3
10
9
3
Inter
3
9
9
4
Arsenal
3
8
9
5
Real Madrid
3
7
9
6
Dortmund
3
5
7
7
Man City
3
4
7
8
Newcastle
3
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Liverpool
3
4
6
11
Chelsea
3
3
6
12
Sporting
3
3
6
13
Qarabağ
3
1
6
14
Galatasaray
3
-1
6
15
Spurs
3
1
5
16
PSV
3
2
4
17
Atalanta
3
-3
4
18
Marseille
3
2
3
19
Atlético
3
-1
3
20
Club Brugge
3
-2
3
21
Athletic
3
-3
3
22
Frankfurt
3
-4
3
23
Napoli
3
-5
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
3
-1
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Monaco
3
-3
2
28
Slavia
3
-3
2
29
Pafos
3
-4
2
30
Leverkusen
3
-5
2
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

Complete Stand

