Live voetbal

Perez geniet van NAC: 'Hillen wilde Man gewoon vermoorden'

Kenneth Perez bij Dit was het Weekend
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
24 november 2025, 09:40

Kenneth Perez heeft zaterdagavond genoten van de manier waarop NAC Breda PSV bestreed. De ESPN-analist haalde hierbij verdediger Rio Hillen als voorbeeld aan, die volgens hem zijn directe tegenstander Dennis Man wilde 'vermoorden'.

PSV had het zaterdagavond bijzonder lastig in Breda op het welbekende 'Avondje NAC'. De koploper van de Eredivisie werd stevig bestreden door de provinciegenoot. Een doelpunt enkele minuten voor rust van Guus Til zorgde er uiteindelijk voor dat de bezoekers uit Eindhoven aan het langste eind trokken in het Rat Verlegh Stadion (0-1).

Artikel gaat verder onder video

"Wij hebben in de Eredivisie NAC en nog meer van dat soort teams nodig", looft Perez de strijdwijze van NAC bij Dit was het Weekend op ESPN. "Ik heb ervan genoten hoe zij het PSV heel moeilijk maakten. Ieder duel gaven ze nog even een extra tikje. Even irriteren bij de tegenstander. Vooral Man was de gedupeerde in dezer, want Hillen wilde hem gewoon vermoorden. Hij deed dat heel slim, want het was elke keer net niet genoeg voor een gele kaart."

Perez stelt dat Man er op een gegeven moment helemaal klaar mee was. "Dat is precies wat NAC had gewild", vervolgt Perez. "Als hij nog iets geïrriteerder was, dan pakte hij rood en dan was het elf tegen tien. Nu heb ik het alleen over Hillen en Man, want dat was het meest uitgesprokene deze wedstrijd, maar Kemper kan er ook wat van. Het hele NAC."

De oud-voetballer benadrukt andermaal dat een ploeg als NAC 'ontzettend nodig' is in de Eredivisie. "We hebben niet van die teams nodig die zeggen: 'ga lekker voetballen' of 'Joey (Veerman, red.) wil je het halve veld? Hier alsjeblieft'. Nee, we hebben dit nodig. Dat vond ik wel leuk om te zien", besluit Perez.

➡️ Meer NAC Breda nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Kenneth Perez met op de achtergrond een elftalfoto van Ajax

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

  • Gisteren, 20:33
  • Gisteren, 20:33
Dick Schreuder Ajax

Harry Vermeegen adviseert: 'Ajax, pak die Dick Schreuder van NEC'

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

NAC - PSV

NAC Breda
0 - 1
PSV
Gespeeld op 22 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Rio Hillen

Rio Hillen
NAC Breda
Team: NAC
Leeftijd: 22 jaar (5 mrt. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NAC
11
0
2024/2025
De Graafschap
37
2
2023/2024
De Graafschap
14
0
2022/2023
De Graafschap
36
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel