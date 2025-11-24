Kenneth Perez heeft zaterdagavond genoten van de manier waarop NAC Breda PSV bestreed. De ESPN-analist haalde hierbij verdediger als voorbeeld aan, die volgens hem zijn directe tegenstander wilde 'vermoorden'.

PSV had het zaterdagavond bijzonder lastig in Breda op het welbekende 'Avondje NAC'. De koploper van de Eredivisie werd stevig bestreden door de provinciegenoot. Een doelpunt enkele minuten voor rust van Guus Til zorgde er uiteindelijk voor dat de bezoekers uit Eindhoven aan het langste eind trokken in het Rat Verlegh Stadion (0-1).

"Wij hebben in de Eredivisie NAC en nog meer van dat soort teams nodig", looft Perez de strijdwijze van NAC bij Dit was het Weekend op ESPN. "Ik heb ervan genoten hoe zij het PSV heel moeilijk maakten. Ieder duel gaven ze nog even een extra tikje. Even irriteren bij de tegenstander. Vooral Man was de gedupeerde in dezer, want Hillen wilde hem gewoon vermoorden. Hij deed dat heel slim, want het was elke keer net niet genoeg voor een gele kaart."

Perez stelt dat Man er op een gegeven moment helemaal klaar mee was. "Dat is precies wat NAC had gewild", vervolgt Perez. "Als hij nog iets geïrriteerder was, dan pakte hij rood en dan was het elf tegen tien. Nu heb ik het alleen over Hillen en Man, want dat was het meest uitgesprokene deze wedstrijd, maar Kemper kan er ook wat van. Het hele NAC."

De oud-voetballer benadrukt andermaal dat een ploeg als NAC 'ontzettend nodig' is in de Eredivisie. "We hebben niet van die teams nodig die zeggen: 'ga lekker voetballen' of 'Joey (Veerman, red.) wil je het halve veld? Hier alsjeblieft'. Nee, we hebben dit nodig. Dat vond ik wel leuk om te zien", besluit Perez.