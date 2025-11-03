Paul Simonis staat zwaar onder druk bij VfL Wolfsburg na een nieuwe nederlaag in eigen huis. Zondag wist TSG 1899 Hoffenheim met 2-3 te winnen in de Volkswagen Arena. In gesprek met Kicker heeft technisch directeur Sebastian Schindzielorz zijn steun voor de Nederlander uitgesproken.

Zondag liep Simonis met Wolfsburg tegen een nieuwe domper aan, toen in eigen huis met 2-3 werd verloren van Hoffenheim. Na negen wedstrijden staat de Nederlandse trainer met acht punten op de twaalfde plaats. BILD stelde na afloop van de wedstrijd zelfs dat 'het meest waarschijnlijke scenario' is dat Simonis wordt ontslagen.

Schindzielorz wil niks weten van ontslag

Daar wil Schindzielorz echter helemaal niets van weten, zo geeft hij aan bij Kicker. "We moeten het samen doen. De positieve punten nemen we mee en we gaan samen de volgende wedstrijd in", maakt de technisch directeur duidelijk. De spelers krijgen een stuk meer kritiek van de bestuurder. "Als je zo verdedigt in de eigen zestien en dan drie doelpunten tegen krijgt, dan is het moeilijk om wedstrijden te winnen in de Bundesliga."

Simonis spreekt van pech

Volgens Simonis was het vooral pech dat zijn ploeg onderuit ging tegen Hoffenheim. "We speelden een goede wedstrijd tegen een goede tegenstander en hebben wat onverdiend verloren", sprak de Nederlander op de persconferentie. Dat hij het lastig heeft in Duitsland, erkent hij. "Het is een zware tijd. Vorig seizoen had ik het makkelijk met veel zeges en de bekerwinst. Nu is het moeilijk."