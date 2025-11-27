Televisiekenner Tina Nijkamp kijkt niet op van het einde van Studio Voetbal. De televisiekenner spreekt tegenover FCUpdate van een ‘logische beslissing’ van de NPO. Donderdagmiddag werd bekend dat Studio Voetbal na het huidige seizoen van tv verdwijnt.

Studio Voetbal kampt al langere tijd met tegenvallende kijkcijfers. Na het binnenhalen van Wim Kieft als tafelgasten veerden de cijfers deze maand even op tot ruim 520.000 kijkers (lineair), maar dat effect bleek van korte duur. “Het binnenhalen van Wim Kieft was wel slim, maar Studio Voetbal is meer iets voor NPO 3”, zegt Nijkamp, die al langer aanraadt om NPO 3 te veranderen tot een sportzender. Dat lijkt nu ook te gebeuren: NPO 3 wordt volgens directeur audio en video Jurre Bosman een zender gericht op live-evenementen, zoals cultuur, sport en actualiteiten.

Nijkamp denkt dat Studio Voetbal daar dus beter op zijn plek is. “Het is niet een heel breed programma. Echt voor de liefhebber.” Eerder deze week bevestigde de NPO dat de programmering over de hele linie op de schop gaat. Van dertien televisieprogramma’s werd al het einde aangekondigd en daar komen nu Studio Voetbal en Andere Tijden Sport bij. Zo zijn er meer grote titels die verdwijnen bij de publieke omroep, die de schuld legt bij de bezuinigingen.

“Het is ook een goede aanleiding om van niet goedlopende shows af te komen”, stelt Nijkamp, voormalig programmadirecteur van SBS6. “Dat scheelt lastige gesprekken: de bezuiniging krijgt de schuld.”

'Nooit vrouwen te gast'

In een post op haar Instagram-kanaal wijdt Nijkamp nog verder uit. “Studio Voetbal is gewoon niet meer zo van deze tijd”, schrijft ze. “Nooit vrouwen te gast, geen humor, geen zelfspot en de chef voetbal NOS (Arno Vermeulen) die gewoon zelf aan tafel zit en waaraan niemand durft te vertellen dat hij gewoon te saai is voor tv. Maar bovenal heeft de show zeer slechte kijkcijfers.”