Wim Kieft zorgt voor enorme kijkcijferboost bij Studio Voetbal

Foto: © VandaagInside
Niels Hassfeld
3 november 2025, 15:59

Wim Kieft heeft een positieve impact gehad op de kijkcijfers van Studio Voetbal. Sinds zijn vaste aanstelling aan tafel zijn de kijkcijfers van het programma aanzienlijk gestegen, zo meldt kijkcijferexpert Tina Nijkamp op Instagram. De oud-international is sinds twee weken een van de vaste analisten in de talkshow, gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst.

Kieft is geen onbekende in de wereld van voetbalanalyse. Eerder was hij al te zien bij Ziggo Sport en Voetbal International en diens opvolgers. Hoewel hij al eerder aanschoof bij Studio Voetbal, is hij nu een vaste waarde geworden. "De NOS vindt dat Kieft met zijn ervaring, maar ook met zijn nuchtere kijk op voetbal, een welkome versterking is aan tafel", zo schreef de publieke omroep in een verklaring. Het vaste team van Studio Voetbal bestaat verder uit Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay en Theo Janssen.

Kijkcijfers Studio Voetbal stijgen flink

Studio Voetbal werd zondagavond door ruim 520.000 mensen bekeken en stond in de top twintig van best bekeken programma's van de zondag. Het is voor het programma de hoogste score in weken. Onlangs stelde Nijkamp nog dat de talkshow het risico liep om te verhuizen naar NPO3 of zelfs NPO Start, gezien de tegenvallende kijkcijfers. Destijds keken er zo'n 200.000 mensen minder naar Studio Voetbal dan afgelopen weekend.

'Wim Kieft-effect'

Nadat Nijkamp de top twintig heeft gedeeld, krijgt ze in een privébericht de vraag of dit het 'Wim Kieft-effect' is. "Ja, dat denk ik wel, eerlijk gezegd!", antwoordt ze enthousiast. In haar Story plaatst ze een screenshot van het betreffende gesprek. Voorlopig lijkt het er dus op dat het aantrekken van Kieft als vaste analist het gewenste effect sorteert voor Studio Voetbal.

Wat vind jij van Wim Kieft als analist bij Studio Voetbal?

77 stemmen

➡️ Meer nieuws over Wim Kieft

