Live voetbal 1

‘Van Persie haalt eigen zoon bij wedstrijdselectie Feyenoord’

Robin van Persie
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
22 november 2025, 22:17

Shaqueel van Persie (19) zit zondag bij de wedstrijdselectie van Feyenoord, zo meldt Feyenoord Youth Watcher op BlueSky. Robin van Persie kiest er daarnaast voor om de zeventienjarige Ayoub Ouarghi bij de groep te halen.

Feyenoord neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen NEC, maar kampt met de nodige blessures. Afgelopen week werd daar Cyle Larin aan toegevoegd, die een kwetsuur opliep terwijl hij op pad was met de Canadese nationale ploeg. Om zijn selectie aan te vullen, heeft Van Persie volgens Feyenoord Youth Watcher ervoor gekozen om twee talenten bij het eerste elftal te halen.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie junior en Ouarghi ontbraken zaterdag allebei in de wedstrijdselectie van Feyenoord Onder 21, dat in de slotfase won bij FC Groningen Onder 21. Afgelopen week was de verwachting al dat beide talenten zouden aansluiten bij het eerste elftal. Van Persie deed vorige week al mee met Feyenoord 1 in een oefenwedstrijd tegen Excelsior, waarin hij in de slotfase voor de winnende treffer zorgde: 3-2. Ouarghi heeft zich de afgelopen maanden erg goed ontwikkeld en momenteel wordt hard gewerkt aan het verlengen van zijn contract.

Waar Van Persie dus al in actie is gekomen in oefenwedstrijden voor Feyenoord, heeft Ouarghi nog nooit meegedaan met het eerste elftal. Voor beide spelers is het wel de eerste keer dat ze bij de selectie zitten voor een officieel duel. Mocht Van Persie junior speelminuten krijgen, voltrekt zich een zeer zeldzaam scenario: debuteren in de Eredivisie onder zijn eigen vader. Op het hoogste Nederlandse niveau overkwam dit eerder onder meer Sem Steijn, die in 2018 onder Maurice Steijn debuteerde bij VVV-Venlo tegen Feyenoord, en Gino Bosz, die in 2014 mocht debuteren voor Vitesse tegen ADO Den Haag onder Peter Bosz.

NIEUWS - Shaqueel van Persie (19) & Ayoub Ouarghi (17) zitten morgen voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Feyenoord 1😀🔥

— Feyenoord Youth Watcher (@varkenoordfan.bsky.social) 22 november 2025 om 20:49

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kristoffer Peterson van Fortuna Sittard beschenen met laserpen

Fortuna-speler Peterson beschenen met laserlamp, tot ergernis van Teun de Boer

  • Gisteren, 23:13
  • Gisteren, 23:13
Hendrie Kruzen

Teruglezen: Zo verliep de zaterdagavond met een nieuw succes voor Krüzen en een drama voor Ajax

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
Kenneth Taylor, Oscar Gloukh en Josip Sutalo van Ajax

Gifbeker Ajax nog niet leeg: Excelsior is voor het eerst de baas in Amsterdam

  • Gisteren, 20:40
  • Gisteren, 20:40
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
FCJel
567 Reacties
841 Dagen lid
4.775 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is toch prachtig

PSV bril!
228 Reacties
297 Dagen lid
617 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wel een risico, maar hoop dat ie ondanks de druk mooie dingen laat zien 😃

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

FCJel
567 Reacties
841 Dagen lid
4.775 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is toch prachtig

PSV bril!
228 Reacties
297 Dagen lid
617 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wel een risico, maar hoop dat ie ondanks de druk mooie dingen laat zien 😃

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - NEC

Feyenoord
14:30
N.E.C.
1,42
5,50
7,00
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
13
4
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel