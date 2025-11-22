Shaqueel van Persie (19) zit zondag bij de wedstrijdselectie van Feyenoord, zo meldt Feyenoord Youth Watcher op BlueSky. Robin van Persie kiest er daarnaast voor om de zeventienjarige Ayoub Ouarghi bij de groep te halen.

Feyenoord neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen NEC, maar kampt met de nodige blessures. Afgelopen week werd daar Cyle Larin aan toegevoegd, die een kwetsuur opliep terwijl hij op pad was met de Canadese nationale ploeg. Om zijn selectie aan te vullen, heeft Van Persie volgens Feyenoord Youth Watcher ervoor gekozen om twee talenten bij het eerste elftal te halen.

Van Persie junior en Ouarghi ontbraken zaterdag allebei in de wedstrijdselectie van Feyenoord Onder 21, dat in de slotfase won bij FC Groningen Onder 21. Afgelopen week was de verwachting al dat beide talenten zouden aansluiten bij het eerste elftal. Van Persie deed vorige week al mee met Feyenoord 1 in een oefenwedstrijd tegen Excelsior, waarin hij in de slotfase voor de winnende treffer zorgde: 3-2. Ouarghi heeft zich de afgelopen maanden erg goed ontwikkeld en momenteel wordt hard gewerkt aan het verlengen van zijn contract.

Waar Van Persie dus al in actie is gekomen in oefenwedstrijden voor Feyenoord, heeft Ouarghi nog nooit meegedaan met het eerste elftal. Voor beide spelers is het wel de eerste keer dat ze bij de selectie zitten voor een officieel duel. Mocht Van Persie junior speelminuten krijgen, voltrekt zich een zeer zeldzaam scenario: debuteren in de Eredivisie onder zijn eigen vader. Op het hoogste Nederlandse niveau overkwam dit eerder onder meer Sem Steijn, die in 2018 onder Maurice Steijn debuteerde bij VVV-Venlo tegen Feyenoord, en Gino Bosz, die in 2014 mocht debuteren voor Vitesse tegen ADO Den Haag onder Peter Bosz.