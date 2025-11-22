Live voetbal 9

Spannende winter bij Feyenoord: Dennis te Kloese maakt 'zijn rondje'

Dennis te Kloese
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
22 november 2025, 07:55

De Eredivisie is nog in volle gang, maar met de winterstop in aantocht verschuift bij Feyenoord ook de aandacht naar de contractperikelen. De verbintenissen van Quinten Timber, Justin Bijlow en Gernot Trauner lopen na dit seizoen af af, terwijl de club een koopoptie heeft op Cyle Larin en Malcolm Jeng.

Op de persconferentie van vrijdag vertelde Robin van Persie hoe Feyenoord toewerkt richting de transferwinter. De trainer zei dat directeur Dennis te Kloese ‘zijn rondje’ maakt, oftewel met betrokkenen in gesprek gaat. “Dat heeft hij gedaan met de agenten van de spelers. Daarin bespreekt hij iedere speler, ook spelers die nog langer vastliggen. Dat proces is nu gaande en tegelijkertijd hebben wij het erover hoe wij dat zien, waar wij denken dat er iets nodig is en hoe wij kijken naar de toekomst van die spelers.”

Artikel gaat verder onder video

Inhoudelijk kan Van Persie er nog weinig over kwijt. "Nee, nog niet. Dat proces is nu gaande." Een van de dossiers die op tafel liggen, is dat van Bijlow. Moet Feyenoord nog wel door met de blessuregevoelige keeper, die geldt als een van de grootverdieners? Dit seizoen was fit worden het eerste doel voor Bijlow, voordat er over een nieuw contract wordt gesproken.

“Dat is natuurlijk wel belangrijk”, beaamde Van Persie. “Dat je de speler in kwestie fit erbij hebt en dat je op basis van die fitheid een beter oordeel kunt vellen. Dat speelt natuurlijk wel mee." Op dit moment is Bijlow niet fit. Over de situatie van Timber kon Van Persie niets kwijt. Zijn toekomst blijft een heet hangijzer bij Feyenoord

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Spectaculaire foto’s: zó gaat de nieuwe Kuip van Feyenoord eruitzien

Spectaculaire foto’s: zó gaat de nieuwe Kuip van Feyenoord eruitzien

  • Gisteren, 23:45
  • Gisteren, 23:45
Timon Wellenreuther

Feyenoord introduceert nieuwe munt voor eigen spelers: Wellenreuther ontvangt de eerste

  • Gisteren, 17:12
  • Gisteren, 17:12
Robin van Persie

Feyenoord is Givairo Read voorlopig kwijt

  • Gisteren, 15:20
  • Gisteren, 15:20
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Justin Bijlow

Justin Bijlow
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (22 jan. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
4
0
2023/2024
Feyenoord
17
0
2022/2023
Feyenoord
25
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel