Spannende winter bij Feyenoord: Dennis te Kloese maakt 'zijn rondje'

De Eredivisie is nog in volle gang, maar met de winterstop in aantocht verschuift bij Feyenoord ook de aandacht naar de contractperikelen. De verbintenissen van , en Gernot Trauner lopen na dit seizoen af af, terwijl de club een koopoptie heeft op Cyle Larin en Malcolm Jeng.

Op de persconferentie van vrijdag vertelde Robin van Persie hoe Feyenoord toewerkt richting de transferwinter. De trainer zei dat directeur Dennis te Kloese ‘zijn rondje’ maakt, oftewel met betrokkenen in gesprek gaat. “Dat heeft hij gedaan met de agenten van de spelers. Daarin bespreekt hij iedere speler, ook spelers die nog langer vastliggen. Dat proces is nu gaande en tegelijkertijd hebben wij het erover hoe wij dat zien, waar wij denken dat er iets nodig is en hoe wij kijken naar de toekomst van die spelers.”

Inhoudelijk kan Van Persie er nog weinig over kwijt. "Nee, nog niet. Dat proces is nu gaande." Een van de dossiers die op tafel liggen, is dat van Bijlow. Moet Feyenoord nog wel door met de blessuregevoelige keeper, die geldt als een van de grootverdieners? Dit seizoen was fit worden het eerste doel voor Bijlow, voordat er over een nieuw contract wordt gesproken.

“Dat is natuurlijk wel belangrijk”, beaamde Van Persie. “Dat je de speler in kwestie fit erbij hebt en dat je op basis van die fitheid een beter oordeel kunt vellen. Dat speelt natuurlijk wel mee." Op dit moment is Bijlow niet fit. Over de situatie van Timber kon Van Persie niets kwijt. Zijn toekomst blijft een heet hangijzer bij Feyenoord.