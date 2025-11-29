Feyenoord vervolgt de Eredivisie komende zondag om 14.30 uur op bezoek bij Telstar. De ploeg van trainer Robin van Persie wil zich dolgraag revancheren voor de nederlagen tegen NEC (2-4) en Celtic (1-3). De oefenmeester heeft door een flinke lijst aan blessures wel een nodige puzzel te leggen. De vermoedelijke opstelling van Feyenoord lees je in dit artikel.

Afgelopen donderdag leed Feyenoord een 1-3 nederlaag in de Europa League tegen Celtic, maar dat was niet de enige dreun. Van Persie zag in die wedstrijd Luciano Valente uitvallen met hamstringklachten, terwijl ook Gijs Smal en Leo Sauer de wedstrijd niet konden volmaken. Het is voor de oefenmeester een flinke streep door de rekening, aangezien hij al zo'n overvolle ziekenboeg heeft.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie heeft voor het treffen met Telstar dus een flinke puzzel te leggen. Onder de lat lijkt de voorkeur weer uit te gaan naar Timon Wellenreuther, ondanks dat de doelman er tegen Celtic enkele malen niet goed uitzag. Het hart van de verdediging wordt gevormd door Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe. Op de vleugels heeft Van Persie wat knopen door te hakken. Het lijkt erop dat Bart Nieuwkoop op rechtsachter de voorkeur krijgt boven Jordan Lotomba. Voor linksback is Smal dus een vraagteken, maar het lijkt erop dat hij het duel met De Witte Leeuwen wel gaat halen.

Op het middenveld koos Van Persie midweeks voor Oussama Targhalline in plaats van Quinten Timber op het middenveld. Het is aannemelijk dat Timber tegen Telstar weer terugkeert in de basis. Dat zou dan ten koste kunnen gaan van Targhalline, tenzij Valente niet fit genoeg is om te starten. De smaakmaker viel uit met hamstringklachten en is een vraagteken, maar lijkt fit genoeg. Aanvoerder Sem Steijn maakt het middenveld compleet.

Voorin moet Van Persie het waarschijnlijk zonder Sauer doen, die ook de wedstrijd tegen Celtic niet vol kon maken. Voor de linksbuitenpositie heeft de coach twee opties: Aymen Sliti en Gonçalo Borges. Waarschijnlijk krijgt Sliti de voorkeur, mede omdat Borges nog geen al te verpletterende indruk heeft achtergelaten. De plek op rechtsbuiten wordt ingevuld door Anis Hadj Moussa, terwijl Ayase Ueda in de punt van de aanval staat.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Timber, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sliti.