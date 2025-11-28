Binnen Ajax zijn er grote twijfels over een mogelijke aanstelling van als technisch directeur. De oud-voetballer van de club is namelijk aangesloten bij het zaakwaarnemersbureau van Rafaela Pimenta en daar is men intern niet zo blij mee, zo schetst Mike Verweij.

Door het ontslaan van John Heitinga is Ajax op zoek naar een nieuwe trainer. Aangezien Kroes zijn lot heeft verbonden aan dat van de oefenmeester zal er ook een nieuwe technisch directeur moeten komen bij de club uit de hoofdstad. Op verzoek van de overige directieleden en de raad van commissarissen blijft Kroes aan tot er een opvolger is gevonden. Voor beide functies waren er topkandidaten in beeld, namelijk Erik ten Hag en Marc Overmars. Beiden hebben alleen nee gezegd op een terugkeer bij Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Diverse namen passeren inmiddels de revue, waarbij Ajax ondertussen zelfs al gesproken heeft met Jordi Cruijff. Zo werd maandag bekend. "We namen maandag de podcast iets te vroeg op", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "In de middag kregen we ineens de foto vanuit Barcelona dat algemeen directeur Menno Geelen en directeur voetbal Marijn Beuker in gesprek waren met Jordi Cruijff. Hij is op dit moment ook de voornaamste kandidaat om technisch directeur te worden."

"Er zijn ook al gesprekken aangeknoopt met Maxwell", vervolgt Verweij, die ook te kennen geeft dat Ajax heeft aangeklopt bij Max Huiberts. "Maar ze kregen het antwoord dat zij eigenlijk al verwachtten. Eén omdat hij niet veel met Ajax heeft en twee omdat hij tijd voor zichzelf en voor zijn gezin wil hebben. Er wordt dus breed georiënteerd", stelt Verweij.

Twijfels over Maxwell

Marcel van der Kraan zet zijn vraagtekens bij Maxwell "Waarom gaat Ajax met Maxwell praten als ze weten dat hij aan Pimenta, de voormalig partner van Mino Raiola, een makelaarsbureau, verbonden is?, vraagt hij zich. Verweij geeft aan dat het intern ook wel leeft bij Ajax, de vraag of ze dat wel moeten willen. " Ik denk niet dat je dat moet willen, iemand met een kort verleden als zaakwaarnemer. Ik denk ook dat dit het grootste breekpunt gaat worden voor Maxwell", erkent hij.

Nieuwe technisch directeur moet statutair worden

Als er een nieuwe technisch directeur komt, dan zal deze in tegenstelling tot Kroes een statutair directeur worden. Dan heeft hij namelijk ook tekenbevoegdheid. "Dan zal niet de directie over zijn aanstelling gaan, maar de Raad van Commissarissen. De rvc heeft met Louis van Gaal natuurlijk een adviseur. Van Gaal en Johan Cruijff ging niet heel goed samen. Jordi Cruijff en Van Gaal kennen elkaar niet of nauwelijks, dus ik vermoed dat Van Gaal ook wel in het clubbelang zal denken", besluit Verweij.