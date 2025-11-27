Een volwassen man heeft zich donderdagavond van een slechte kant laten zien tijdens Feyenoord - Celtic (1-3). De supporter van Feyenoord werd door de regie in beeld genomen terwijl hij spelers van Celtic wilde afleiden.

In de eerste helft was al te zien dat er met een laserpen werd geschenen. Toen was te zien dat in ieder geval Celtic-aanvaller Hyun-jun Yang werd lastiggevallen door het groene licht. In de blessuretijd van de wedstrijd werd duidelijk wie dat deed. De man kwam vol in beeld, toen hij tussen een paar kinderen heimelijk met zijn pen scheen. Supporters van Feyenoord veroordelen de actie op sociale media.

Artikel gaat verder onder video

Het is de tweede keer in korte tijd dat een laserpen opduikt in Rotterdam. Zaterdagavond werd een speler van Fortuna Sittard beschenen met een laserpen tijdens de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Bij de voetbaltalkshow FC Rijnmond werd toen gepleit om de betreffende fan aan de schandpaal te nagelen.

Feyenoord verloor de wedstrijd tegen Celtic met 1-3. De ploeg van Robin van Persie was voetballend de mindere tegen de Schotse opponent, die bovendien effectief omging met de kansen. Met slechts drie punten uit vijf wedstrijden staat Feyenoord op de 31ste plek in de competitiefase van de Europa League. Daarmee raakt een plek in de knock-outfase steeds verder weg: Feyenoord heeft behoefte aan veel punten in de laatste drie wedstrijden.