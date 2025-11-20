Wim Kieft kan zijn lach niet inhouden als recente uitspraken van Louis van Gaal worden besproken in de rubriek Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp. De oud-bondscoach gaf onlangs aan dat hij als klein jongetje al heel goed kon voetballen, waar de voormalig spits heel hard om moet lachen.

Van Gaal werd vorige week geëerd bij SV De Meer, zijn eerste amateurclub. Op het complex werd een pleintje vernoemd naar de adviseur van Ajax. Toen hij vervolgens enkele woorden mocht zeggen tegen de aanwezige gasten, werd het niet helemaal stil, waarna Van Gaal zijn verhaal weigerde te doen. “Als u nog even stil wil zijn. Anders houd ik geen praatje, dus even allemaal rustig”, zei hij. Voor deze uitspraak werd hij gefileerd door Johan Derksen in Vandaag Inside.

De oud-trainer ging vervolgens in gesprek met AT5 in op het begin van zijn carrière en gaf aan dat hij al op negenjarige leeftijd bij SV De Meer speelde. “Dat was al een wonder, want welpen mochten pas met tienjarige leeftijd naar De Meer komen. Voor mij is er een uitzondering gemaakt. Ik kon al redelijk aardig ballen”, aldus Van Gaal. Na het zien van de beelden kwam René van der Gijp niet meer bij. Dat is ook Kieft opgevallen.

In KJEG wil de oud-speler van Ajax en PSV het over Van Gaal hebben. “Dat ongekende zelfvertrouwen”, begint Kieft. “Zonder een spoortje ironie of zelfspot zei hij: 'Je mocht eigenlijk pas vanaf je tiende bij die club komen, maar ik was nogal getalenteerd…”, haalt de voormalig spits aan, waarna de tafel hard begint te lachen. “Zonder zelfspot. Dat is toch heerlijk?”, gaat Kieft lachend verder.

Van Gaal niet zo goed als hij dacht

Michel van Egmond is vooral verbaasd dat iemand die zo veel heeft meegemaakt als Van Gaal dit allemaal nog weet. “Wij weten soms niet eens meer wat we vorige week hier aan tafel hebben gezegd, maar hij weet nog hoe goed hij was toen hij acht was.” Daar haakt Valentijn Driessen op in: “Het erge is nog dat hij helemaal niet zo goed was. Dat is nog het ergste. René kan daar tegen. Maar ik kan daar niet tegen.”